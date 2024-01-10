北市府率先掛牌發行政府「社會責任債券」25億元 五家金融機構認購

落實台北市長蔣萬安「永續共融、希望首都」城市願景，北市府今日掛牌發行永續債的「社會責任債券」25億元，本次北市府捷運局發行社會責任債，吸引國內20家業者積極參與投標，最後由玉山、上海、合庫銀等三家銀行和元大、兆豐兩家證券公司得標，北市財政局表示，所募得資金將全數用於具社會效益之捷運建設計畫。

北市財政局長胡曉嵐表示，本次能順利發行社會責任債，感謝包括櫃買中心、本府捷運局、市庫代理銀行（台北富邦銀行）及安永聯合會計師事務所的全力配合及協助，以及參與投標業者的支持，各年期發行金額分別為二年期6億元、三年期8億元及五年期11億元，加權平均利率1.237%。

胡曉嵐說，台北捷運綿密的路網建構友善的綠色運輸環境，每日有超過200萬人搭乘，帶動捷運路網周邊區域加速發展，創造龐大的社會效益，所以這次選擇發行社會責任債，引導國內資金投入具高度社會效益的捷運路網建設，因為捷運發展可帶來經濟效益，未來將由該經濟效益進行償債。

台北市長蔣萬安指出，本次發行社會責任債券25億，除了能將資金投入改善台北市捷運建設環境外，社會責任債券計畫書還達成三項全國首例。首先，這是國內政府機關首先掛牌發行社會責任債券，其次，這是國內政府機關首例將計畫書內容與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，第三，這是國內首先參照國際資本市場協會（ICMA）發行社會責任債券之最新準則，用來追蹤本次債券的發行，除資金用途之外的外部成果及影響力。

財政局表示，為接軌國際，使政府發行永續債券有明確法規依據，前積極建議櫃買中心修正永續發展債券作業要點，增訂政府機關發行永續發展債券之相關規範，經櫃買中心採納建議修正相關規定，今日才有讓各級政府可發行永續發展債券之依據。

財政局說，在蔣市府「永續共融、希望首都」城市願景下，透過捷運建設連結聯合國永續發展目標，帶領政府部門投入 SDGs 外，更向世界宣告台北市永續發展、淨零碳排的決心，提升台北市在世界能見度及國際形象，並以綠色金融創造城市、企業、市民的永續三贏。