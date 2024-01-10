快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

北市府率先掛牌發行政府「社會責任債券」25億元 五家金融機構認購

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
落實台北市長蔣萬安「永續共融、希望首都」城市願景，北市府今日掛牌發行永續債的「社會責任債券」25億元。記者楊文琪/攝影
落實台北市長蔣萬安「永續共融、希望首都」城市願景，北市府今日掛牌發行永續債的「社會責任債券」25億元。記者楊文琪/攝影

落實台北市長蔣萬安「永續共融、希望首都」城市願景，北市府今日掛牌發行永續債的「社會責任債券」25億元，本次北市府捷運局發行社會責任債，吸引國內20家業者積極參與投標，最後由玉山、上海、合庫銀等三家銀行和元大、兆豐兩家證券公司得標，北市財政局表示，所募得資金將全數用於具社會效益之捷運建設計畫。

北市財政局長胡曉嵐表示，本次能順利發行社會責任債，感謝包括櫃買中心、本府捷運局、市庫代理銀行（台北富邦銀行）及安永聯合會計師事務所的全力配合及協助，以及參與投標業者的支持，各年期發行金額分別為二年期6億元、三年期8億元及五年期11億元，加權平均利率1.237%。

胡曉嵐說，台北捷運綿密的路網建構友善的綠色運輸環境，每日有超過200萬人搭乘，帶動捷運路網周邊區域加速發展，創造龐大的社會效益，所以這次選擇發行社會責任債，引導國內資金投入具高度社會效益的捷運路網建設，因為捷運發展可帶來經濟效益，未來將由該經濟效益進行償債。

台北市長蔣萬安指出，本次發行社會責任債券25億，除了能將資金投入改善台北市捷運建設環境外，社會責任債券計畫書還達成三項全國首例。首先，這是國內政府機關首先掛牌發行社會責任債券，其次，這是國內政府機關首例將計畫書內容與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，第三，這是國內首先參照國際資本市場協會（ICMA）發行社會責任債券之最新準則，用來追蹤本次債券的發行，除資金用途之外的外部成果及影響力。

財政局表示，為接軌國際，使政府發行永續債券有明確法規依據，前積極建議櫃買中心修正永續發展債券作業要點，增訂政府機關發行永續發展債券之相關規範，經櫃買中心採納建議修正相關規定，今日才有讓各級政府可發行永續發展債券之依據。

財政局說，在蔣市府「永續共融、希望首都」城市願景下，透過捷運建設連結聯合國永續發展目標，帶領政府部門投入 SDGs 外，更向世界宣告台北市永續發展、淨零碳排的決心，提升台北市在世界能見度及國際形象，並以綠色金融創造城市、企業、市民的永續三贏。

債券 捷運 櫃買中心

延伸閱讀

選前倒數...高端至今未解密 蔣萬安指出唯一能水落石出方法

影／選前四天發國家級警報 蔣萬安：動機可議

國家警報賣芒果乾？ 蔣萬安說重話：賴清德應表態誰該下台

侯友宜故鄉嘉義藍綠肉搏戰 蕭美琴、趙少康接續在嘉車掃尬場

相關新聞

落實普惠金融 元富證券積極推動「公平待客」好行為

新光金控旗下元富證券關注客戶需求且積極維護客戶權益，元富為讓公平待客文化深植於每位員工心中，從上而下貫徹公平待客服務核心...

北市府率先掛牌發行政府「社會責任債券」25億元 五家金融機構認購

落實台北市長蔣萬安「永續共融、希望首都」城市願景，北市府今日掛牌發行永續債的「社會責任債券」25億元，本次北市府捷運局發...

富邦證券連續二年入選 盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦證券2023年再度名列台灣證券交易所評比的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，為連續兩年獲得此項評比佳績，顯示富...

中產以下房貸補助申請截止 共49萬件受惠、核撥146億元

國土管理署今（10）日表示，中產以下房貸支持專案申請已截止，民眾申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額逾146億...

落實普惠金融 元富證券積極推動「公平待客」好行為

新光金控旗下元富證券關注客戶需求且積極維護客戶權益，元富為讓公平待客文化深植於每位員工心中，從上而下貫徹公平待客服務核心...

新台幣開盤貶3.7分 為31.06元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.06元開盤，貶3.7分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。