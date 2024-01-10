中產以下房貸補助申請截止 共49萬件受惠、核撥146億元

國土管理署今（10）日表示，中產以下房貸支持專案申請已截止，民眾申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額逾146億元，核定戶集中在新北市、桃園市、台中市及高雄市，占總核定數60.25%。

國土署表示，過去幾年間，許多民眾因受到新冠疫情影響原有生活，為照顧中低薪房貸族，政府在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」的支持下，推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」。

這項專案自2023年6月1日開辦，同年12月29日截止受理申請，民眾申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額逾146億元，政府透過3萬元定額支持金給予中低薪房貸族生活支持，減輕其居住負擔。

國土管理署表示，為提供民眾簡便快速的申請服務，本專案經由線上統一的官網申請平台，讓中低薪房貸族能以最簡便方式進行申請，經審查合格者的3萬元定額支持金也直接存入核定戶內，讓民眾享有政府照顧及減輕居住負擔，也符合疫後特別條例強化經濟與社會韌性及全民共享經濟的施政目標。

國土署感謝財政部、金管會及各金融機構等單位共同合作，讓相關審查及核撥款項的工作能夠順利完成，使符合資格的民眾可以在最短時間獲得政府支持與照顧。

國土管理署最後表示，居住政策的推動是必須具備多元性，本專案是為讓受到疫情衝擊及升息影響的中低薪房貸族能夠獲得支持，有效減輕生活負擔。未來政府也會依據整體社會發展等狀況，提出能夠為民眾減輕居住負擔的各項措施，落實居住正義。