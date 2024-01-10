預期全球違約率上升 靈活配置兼顧收益率及防禦力

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧表示，2018年以來景氣轉折快速，惟有掌握景氣循環週期，方可掌握債券投資契機，根據統計，採投資等級債及非投資等級債多元布局的靈活入息策略擁有好收益及好信評二大優勢，收益率勝出，截至10/31止，靈活入息策略到期殖利率達6.86%，同時優於美國公司債的6.35%、全球投資等級債的5.65%及歐洲公司債的4.45%。預期後市利率水準維持相對高檔的情況下，違約風險恐增加，建議債券投資採靈活入息策略，收提升收益率及強化防禦力雙效。

李怡慧指出，根據S&P報告，全球公司債約有78%為投資等級債，主要原因在於市場更願意借錢給信用評等佳的好企業，加上發債成本較低，使得企業主更願意發債，從債市取得資金，發行踴躍與承接意願高，使得投資等級債流動性相對較佳，形成正向循環。靈活入息策略約有八成的部位布局在投資等級債，並會納入兩成以下的非投資等級債部位，以增加整體收益表現，最適合在2024年景氣不確定的大環境下納入核心資產。

李怡慧表示，投資債券時信用風險向來是投資債券時，重要考量之一。隨著利率緊縮與企業基本面利空，觀察今年來全球公司債違約件數達118件，已經超過去年全年85件，並高於同期五年平均。預期利率水準維持相對高檔的情況下，如企業不能順利籌新錢償舊債將有違約的風險。目前預期CCC等級的非投資等級債將會受到利率高檔環境，難以再融資(借舊還新)，加上財務體質較差，未來違約率可能明顯攀升，因此，債券選擇上宜增加BBB等級債券，降低違約風險。