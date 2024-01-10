2024債市投資 精選收益至上

2024年開春第一週全球股債匯市出現獲利了結的震盪，主要因為自2023年10月下旬以來的反彈過於猛烈，投資人也開始思考對於聯準會降息是否有過度樂觀的期待。富蘭克林證券投顧表示，在景氣和通膨走緩的前提下，再搭配寬鬆貨幣政策環境，債市中長線前景可期，然而因為短線漲多後，則易壓抑買盤追價意願。不想費心擇時、擇債者，建議可投資於精選收益複合債型基金，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享全球債市長多機會。

統計自1995年以來，假若自聯準會四次停止升息日開始投資美國高評級複合債指數平均的三年累積報酬率26.90%、然而若是等到四次於降息首日才進場投資平均的三年報酬為17.95%，顯示債市多頭於停止升息時即領先啟動。若再考量三年的波動風險，高評級複合債指數的風險調整後報酬甚至優於美國公債、投資級公司債、非投資級公司債和新興市場債表現，突顯多元分散配置優於單一券種的優勢。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金基金經理人同時也是富坦固定收益團隊投資長 桑娜．德賽表示，2023年底市場對聯準會降息時程過度樂觀，團隊並不想跟著追高，預期未來殖利率不會是直線下行，而是顛簸走勢，這將締造一些擇機配置的機會點。考量景氣走緩，利率長時期維持在高檔對企業獲利衝擊的後勁仍強，導致債信風險增加，因此預期信用債市將有分歧表現，精選持債至關重要。

桑娜．德賽分析，全球股債市於2023年底大漲後，信用債利差縮減，金融市場條件已相對寬鬆，聯準會若冒然快速降息、助攻資本市場反彈，恐將導致通膨欲達標的最後一哩路變得更加艱難，而這也將造成市場波動加劇。因此在存續期間策略上最好採取中性配置，以約五年中天期持債到期日，中性因應經濟與通膨風險趨於平衡時的市場波折，而把投組機會側重於比公債有更高殖利率的高品質信用債，不論企業債或房地產抵押債均有超額報酬機會可尋。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 截至2023年11月底持債平均到期殖利率6.56%*、到期年數5.5年。除了美元、歐元、澳幣避險之月配息股份外，也於2023年11月取得主管機關核備在台銷售其美元A穩定月配股及美元F穩定月配股級別，期以讓追求收益的投資人有更多選擇機會。