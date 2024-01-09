2023年國銀放款成長恐探4年低點 2024年將谷底翻揚

高利率壓抑了企業資金需求，使2023年國銀放款成長動能現疲，全年成長僅約落在4~4.5%左右，恐下探四年低點；銀行局副局長林志吉說，2024年經濟成長轉佳，民間、政府和企業都會隨經濟活動增加而活絡，國銀放款動能可期。

金管會公布2023年11月底，本國銀行總放款餘額38兆2,302億元，單月放款僅增加872億元是近五個月最少，又以海外市場（含OBU與大陸市場）大減1,013億元最巨；累計前11月放款僅增加1兆5,756億元，估全年放款僅成長約4%，均下探四年最低。

林志吉說，11月國銀海外市場放款衰退，是因11月美元大幅貶值，放款以美元計價的OBU和海外分行，轉為台幣計價時而縮水，若剔除匯率因素，國銀OBU和海外分行單月放款各增213億元和393億元。

國銀全年放款成長僅約4~4.5%的四年低點，林志吉則說，主因是前幾年放款大幅成長，2023年因國際金融情勢波動大，企業對經濟活動前景遲疑而縮減投資，預期2024年隨經濟活絡動能復甦而可期。

銀行主管則說，2023年因高利率、讓外幣放款需求疲弱，預期2024年暫停升息，終端需求可逐步回溫，產業將自谷底復甦，企業投資意願增加，可恢復一定經濟成長水準，帶動國銀放款需求，估2024年國銀放款成長可回到5~10%的水準。