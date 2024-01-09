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2023年銀行業將賺破5000億、寫最佳戰績 國銀貢獻逾9成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，2023年前11月整體銀行業稅前盈餘4,897億元，已是2022年全年的1.13倍，其中光本國銀行就大賺4,535億元貢獻逾9成，市場預估2023年全年銀行業將賺破5,000億元，是史上銀行業最賺的一年，將有助提高2024年銀行股的配息水準。

法人指出，2024年美國將維持利率在一定水準，預估放款動能回升，有助提升銀行業利息淨收益，又以外幣部位較高者受惠最大，手續費也隨海外旅遊和財管銷售動能而估將維持中高位數成長，外匯交換交易（Swap）投資收益動能則將收斂。

該法人也說，一旦2024年進入降息階段，會讓銀行利息淨收益承壓；整體來說，2024年上半年銀行股獲利仍樂觀，下半年則需視降息幅度和速度而定。

金管會公布2023年11月本國銀行獲利和存放款概況。2023年11月本國銀行單月稅前盈餘357.8億元、月減1.6%，累計前11月稅前盈餘4,535億元，年增25%。

銀行局副局長林志吉說，2023年11月獲利較上月衰退，主因是海外分行賣債損失、提呆費用增加、及利息淨收入減少所致，使海外分行11月獲利腰斬到27億元，拖累11月單月國銀獲利。

累計前11月獲利仍年增25%，則是因金融市場波動推升投資收益，手續費收入也增加，彌補了利息淨收益衰退。

據數據顯示，本國銀行獲利三支柱中，前11月投資收益2,530億元、年增1.3倍貢獻最大，主因各銀行Swap收益仍續增，手續費收益1,918億元、年增11%，僅利息淨收益5,466億元、年減1%，是唯一衰退者。

若以國內外市場獲利貢獻占比來看，前11月國銀的國內總分行稅前盈餘3,459.5億元，貢獻了76%，顯示國銀這波獲利主力都來自國內市場。

2023年11月單月和累計前11月獲利水準，續創三大紀錄，一、續改寫史上同期新高紀錄，二、累計前11月獲利已超車2022年一整年，三、累計前11月大賺逾4,500億元是史上首度超過4,000億元者，助攻整體銀行業獲利攀升到4,897億元，將衝破5,000億元大關，改寫史上最佳戰績。

整體銀行業包括本國銀行、在台外銀與陸銀、信合社、票金公司和儲匯等六大業者。

銀行業 金管會

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