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ACE王牌交易所澄清並未被訴 強調已提交說明

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

王牌（ACE）交易所近日捲入詐騙案件，王牌交易所負責人王晨恒今（9）日聲明表示，ACE並未受到起訴，而是以證人身分配合相關案件進行調查，而近期也已收到證期局去函說明，並於昨日提交完整說明。

王晨恒針對媒體報導指出，ACE此次涉入案件主要是以證人身分配合調查，並非因以虛擬貨幣洗錢遭起訴，也沒有被起訴；其次，發函要求說明單位為證期局，而非檢查局。

此外，針對媒體報導「ACE尚未回函完整說明」，王晨恒表示，以於昨日提交完整說明至金管會。

王牌交易所三點澄清：一、本公司所經營之ACE 王牌交易所係以證人身份配合相關案件接受調查，而非「被訴」。二、發函予本公司進行說明者為金管會「證期局」，並非金管會「檢查局」。三、經本公司確認，本公司已於1月8日提交相關說明。

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