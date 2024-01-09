新光金召開全國經理人會議 董座陳淮舟定六大策略方向

新光金控（2888）2024年全國經理會議在5日舉行，各子公司董事長、副董事長、總經理等共同與會。2024年新光金控以「驅動轉型，共創新局」為年度策略主軸，並擬定六大策略方向，將以「提升高價值及新種業務利源」、「增加獲利，強化資本適足」、「擴大業務規模，優化子公司資產結構」、「深化共銷綜效」、「提升數位收益，強化數位效能」、「落實公司治理，推動永續經營」做為發展策略。新光金控董事長陳淮舟於開場致詞表示，唯有驅動轉型才能有共創新局的機會，期許同仁善用核心職能，發揮自我價值，攜手同舟共濟，新光才能站的更穩，走得更遠。

陳淮舟董事長進一步指出，去 (2023) 年受到地緣政治、通膨、升息等政經動盪因素影響，對金融業的經營帶來艱鉅的挑戰和衝擊，但在全體同仁努力下，新光金控勇奪「2023年道瓊永續世界指數（DJSI World）」保險組全球第二、亞洲第一的佳績；為強化子公司新光人壽的資本，也在證券及銀行子公司同心協力下，順利發行130億次順位債，並且於去年底前由金控為人壽辦理現金增資15億元；其他各子公司如新光銀行、元富證券、新光投信、新光金保代及新光金創投也在去年繳出亮麗成績單。展望新的一年，依然受到全球化趨勢及多變的經濟環境影響，加上法令監督強度日趨嚴格，因此面臨的挑戰比過去來得多，期盼全體同仁齊心協力找回嘴角有笑、眼底有光的新光驕傲，實現「光無所不在，心與你同在」的願景。

新光金控總經理陳恩光亦於會議中回顧整體金融市場變化及子公司經營績效表現，並以「敏捷的新光、要贏的決心」為題說明，雖然面對的挑戰超乎想像，但全體經理人沒有悲觀的權利，要效法英超足球「兵工廠隊」歷經多年低潮後，發憤圖強，以「All or Nothing」的決心在2023年勇奪爭冠資格，與經理人共勉，期許各子公司互相支持，以敏捷思維及行動力快速回應市場變化與客戶的需求，展現一定要贏的企圖心。

新光人壽董事長魏寶生表示，為積極推動人壽轉型，落實公司治理，首先於董事會下設「不動產投資管理委員會」及「IFRS17暨ICS國際接軌管理委員會」，以加速活化資產、增加收益及順利接軌國際為目標。其次與多家國外資產管理公司合作，協助資產管理、輔導業務同仁推廣投資型保單，並持續強化CSM的累積。為衝刺業務，將持續運用外部資源，爭取業務合作及擴大業務滲透。此外，業務體系變革是人壽脫胎換骨的重中之重，2024年訂為人壽行動年，期許所有經理人，在業務、財務、投資及商品等，全面提升動能，加速前進。

新光人壽去年於業界首設通路長一職，劉信成通路長在專題報告中指出，2024年將以「搶佔市場份額、重拾市場地位，開創壽險新局」為重點目標；以「整合外部關係，調整組織自有韌性」為業務推動策略方向；與外部合作建立戰略夥伴關係並強調互利互惠價值；對內實施行銷制，擴大選才、育才、留才的包容性，並導入內部創業制度，支持人員自主當家發展，以吸引更多有志之士加入新壽後，可以持續追求高目標，享受高報酬，深植互利共生的企業文化。

新光銀行董事長賴進淵於會議中亦逐一就2023年經營成果、總／分行組織重新定位效益、2024年的重點營運策略及未來短、中、長期發展藍圖與願景進行說明，並提出「授信資產穩定成長」、「優化資產組合」、「擴大存款規模」、「提升非利差收入」及「嚴控風險與落實法遵」等五大策略方針，以擴大規模，提升獲利，並期望新光銀行未來能成為同業可敬的對手。

元富證券董事長陳俊宏回顧2023年，元富以穩固的業務發展及開創性的數位服務，讓業務市場地位更加穩固也更有未來發展性，勉勵經理人在2024年能按部就班地落實執行業務計畫，並在強調自律精神、凝聚發展共識下，持續追求成長及展現團隊價值，帶領公司成為一個邁向更好未來的團隊。此外，也特別協請集團內子公司發揮跨售業務綜效，透過互相轉介客戶及推薦案源，協助元富證券創造超標獲利。

新光人壽副董事長洪士琪最後結語表示，今年將推動人壽60年來最大的業務組織重塑，期勉經理人都要有當責精神，主動關懷同仁、確保客戶權益及服務品質、落實法規遵循，以因應新組織與新任務帶來的變動，在既有的業務基礎上，「站穩步伐，向前邁進」，經營團隊也將全力以赴，與全體同仁並肩作戰，不負股東與社會大眾的期待，攜手新光金控共同迎向百年企業。