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全體國銀去年前11月的獲利4534.9億元 創歷史新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布國銀最新獲利及放款，新台幣匯率急升吃掉銀行OBU帳面放款數字。圖／聯合報系資料庫
金管會公布國銀最新獲利及放款，新台幣匯率急升吃掉銀行OBU帳面放款數字。圖／聯合報系資料庫

金管會公布最新統計，2023年1至11月，全體銀行前11月獲利為4534.9億元，儘管外匯利息淨收減少，但受惠市場波動推升投資淨收益、手續費增加，因此獲利仍創新高紀錄，較111年同期增加901億元。

其中引人矚目的是，新台幣匯率在去年11月急升，因此使得OBU、海外分行的帳面放款被「吃掉」；銀行局副局長林志吉指出，新台幣匯率從32.425貶到31.295，所以新台幣升值，使得OBU在帳面上的放款大幅減少539億，但剔除匯率因素，OBU放款11月仍較10月增加213億。

新台幣升值不僅影響OBU放款數字，也使海外分行帳面放款減少447億，但實際是增加393億元。

企業2023年11月放款較10月繼續月減105億，仍和經濟因素有關，經濟回升但步調緩慢，使企業投資審慎、觀望，包括周轉金的部分，11月較10月增加76億元亦主要因為景氣不明影響備料的意願；金管會也分析，OBU獲利減少128億，主要和資金來源和DBU往來，因而增加利息支出，海外分行獲利增加128億則來自利息淨收增加。

新台幣 台幣匯率

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