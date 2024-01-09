金管會訂非現金支付新政策目標 2026年交易金額目標10兆元

金管會今日宣布未來三年的非現金支付交易目標值，訂定新目標值為2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達10兆元，據金管會計算，112年全年的非現金支付金額約為7.26兆，民間消費約為11.3兆，目前比率已接近64%。

至於3年之後非現金支付占比是否有可能拉高？金管會指出，由於市場仍有一定的現金交易需求量，所以比率會否提高至7成以上仍有待觀察。金管會原本訂定國內的非現金支付交易在2023年的筆數目標較2020年（52筆）成長50%為78億筆。

若用112年的成長50%、78億筆來看，或交易金額達到6兆元的概念，若用全國2300萬人口相比，78億筆約當每人每年333筆，等於每天都有一筆非現金支付交易，等於平均每人每年有25萬元支出用非現金交易；而倘若以金管會最新訂定2026年的目標值10兆元和80億筆，除以人口數，會成長至340筆左右，金額則會成長至42.5萬元。

由於2023年的筆數實際只有68億筆，未達當初的78億筆目標，因此，若要再增至2026年的80億筆，等於3年之後要再增加12筆，成長率17%。不過112年全年68.3億筆，成長率較111年成長25.17%。

雖然筆數未達目標，但金額上成長則相對快速。金管會統計，112年截至11月止，我國非現金支付交易金額達6.66兆元，預估全年可達7.26兆元的交易金額，成長17.77%，已超過所訂112年度達6兆元的目標，對於未來的10兆目標值，成長比率約為37%。

金管會統計，112年截至11月止交易筆數為62.62億筆，估計全年可達68.32億筆，達成率為目標值的87.22%。另觀察非現金支付金額(含ATM轉帳購物)占民間消費總金額之比率，已由108年的50.18%逐步成長為112年前三季的63.47%，可見非現金支付工具已與民眾之日常交通、購物及旅遊娛樂等消費密切相關，讓民眾充分享受科技進步及非現金支付工具帶來的方便性。

金管會也統計，112年的各項目的占比，包括金額上，信用卡最大，在7兆多元的金額貢獻4兆元以上，在筆數方面，小額支付工具，儲值卡、電子支付的筆數貢獻高，112年的66億多筆裡面，實體儲值卡貢獻接近28億筆，信用卡的筆數達到26億筆。

金管會主要依照三方向，包括歷年實際成長，及國際研究報告在已開發國家筆數成長的報告、金融機構及周邊單位的意見來決定最新的三年目標計畫，考量國人日常消費金額已有6成以上使用非現金工具支付，非現金支付市場環境發展漸趨成熟等因素，因此訂定「2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達10兆元」為未來三年非現金支付目標值。

2021年南韓及中國大陸，非現金支付比率都超過8成，用世界銀行及BIS的數據計算，數據介於22%至72%左右，包括英國65%、澳洲72%、新加坡63%、加拿大63%、美國50%、法國30%、日本32%、德國22%，台灣這裡也要考慮高齡者是否習慣使用非現金支付的問題。

金管會也指出，未來三年除持續推動非現金支付交易的成長外，將致力於擴大小額支付應用場域及各地區域性商圈市集等非現金支付使用場域，規劃與相關部會共同合作推廣，以增加民眾可使用非現金支付的商家業者，提升民眾日常生活的便利性。