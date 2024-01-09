第一金投信：AI迎2024商用潮與升息末端漲勢

2023年生成式AI如火如荼的推展，邁入2024年更隨著AI浪潮的商品化、技術運用落地，全面催生AIPC、AI手機等，加上工業自動化運用的成熟發展，AI應用商機全面搶攻市占。第一金投信指出，產業趨勢確立外，2023年底升息尾聲底定、債券殖利率高檔回落，也帶動科技股評價重估，投資信心增強，股價全面走揚，停止升息與對降息的預期將延續至今年的第1季，研判科技股的反彈行情仍可望延續。

根據 Bloomberg Intelligence 預估數據顯示，2032年生成式AI相關營收規模預估可達1.3兆美元，至2032年的複合成長率達42%，生成式AI占總體科技支出比重會由目前低於3%，至2032年提升到12%，其中，帶動軟體開發成長動能影響最大；Morgan Stanley 統計，軟體業在這股生成式AI風潮下，平均營業利潤由2022年的7.6%，近三年持續成長趨勢，預估至2025年可望提升至19.5%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，全球CIO對於IT支出占營收比例在未來三年成長趨勢積極看待，其中，2024年的IT支出調查顯示，支出優先順位依序為：資訊安全、AI及機器學習、雲端運算、數位轉型等。李坤憲看好體軟體產業仍處於近十幾年來的創新周期中，且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均，PE目前在23.3倍，大幅低於前高29.1倍，隨近期美債殖利率修正回落後，推升科技股評價持續向上。

去年推動AI股快速翻揚的動能，有AI運算基建半導體產業、軟體開發運用，而在AI機器人自動化工業運用面，則受中國大陸市場前景仍混沌不明，股價表現較不如預期；第一金全球機器人及自動化產業基金張銀成指出，從相對評價的角度出發，及生產自動化運用復甦動能，加上工具機訂單觸底跡象可望漸趨明朗等，研判工業相關的自動化設備類股可望有反轉機會，隨著歐美央行鴿派立場，加上AI相關大廠如Amazon、NVIDIA等新的運用開發與財報佳音，AI相關族群後續仍可望維持成長動力。

2024年AI產業邁向商用新循環，第一金投信表示，2023年底美債殖利率走低，推升科技股成長力道，帶動AI相關概念股價攀創新高，不過，2024年在進入降息循環之際，也可能出現企業支出緊縮、新增客戶放緩等疑慮，美債殖利率上、下波動情等，建議看好AI投資前景的投資人，不妨強化定期定額、定期不定額的進出紀律，把握AI產業的長趨勢行情，掌握承接優質AI產業個股的投資機會。