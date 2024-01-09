捐2千萬日圓…石川賑災 中信銀率金融業之先

日本石川強震，中國信託送暖。中國信託銀行昨天率金融業之先宣布，中信銀將和日本子行東京之星捐款兩千萬日圓賑災。

日本石川縣能登半島本月一日發生芮氏規模七點六強震，當地多處道路斷裂、部分房屋倒塌，根據日本ＮＨＫ昨天下午報導，截至目前已造成一六八人死亡、輕重傷五六五人，並有三二三人下落不明。日本石川縣亦於六日宣布進入緊急狀態，對此中國信託銀行及其子行日本東京之星宣布，將共同捐款兩千萬日圓，以實際行動送暖，協助災區重建工作，期盼受災民眾早日恢復正常生活。

中國信託銀行表示，台灣與日本雙方互動友好，日本遭遇強震，中國信託對於罹難者表達哀悼之意，並以「人飢己飢、人溺己溺」的精神，提供災區復原所需資源之援助，期盼日本石川縣災民度過難關。中國信託銀行與日本子行東京之星共同捐款兩千萬日圓，以行動支持當地災民盡早重建家園、走出傷痛，亦對於救災及醫護人員致上最高的敬意。

中國信託指出，身為國際的企業公民，每當發生嚴重災害時都會拋磚引玉，展現人道關懷精神，除日本石川縣震災，二○一八年大阪規模六點一地震、同年發生的西日本水災、二○一六年熊本地震以及二○一一年東日本強震，中國信託皆於第一時間伸出援手，發揮影響力集結資源，為當地受災民眾盡一份心力。