永續金融評鑑 保障投資小白入列

不只銀髮族，現在連年輕投資小白的理財也被金管會盯上。金管會昨天公布第二屆的「永續金融評鑑」指標，其中，年輕客群在投資權益保障將列為今年的評比指標。此外，由於詐騙猖獗，金融業反詐的量化指標也納入評鑑範圍。

金管會的金融永續金融評鑑今年邁入第二屆。業界人士指出，由於市場變化快速，加上淨零碳排腳步加快，金管會全面翻修今年度的指標，其中最令金融業矚目的是，金管會以往提醒銀行要注意高齡者的投資理財，避免讓銀髮長者買到不適合的商品，現在則擴及剛出社會的年輕投資小白。

金管會定義的年輕客群是介於十八到卅歲，針對年輕客戶，金管會要業者進行評鑑的項目，包括在和年輕客群訂定金融商品或服務的合約之前，是否已完整了解這些客群的背景資料？是否有明確揭露所提供商品及服務的內容？是否有揭露潛在風險？

在防詐方面，金管會今年新增金融業反詐的量化指標，將以業者辦理防制詐騙宣導活動的場次除以總資產的比率計算；並且要求內部績效考核、薪酬結構或升遷管理等，與攔阻金融詐騙成效連結，或提供適當誘因作為評比指標。

此外，今年起金融業獨董將更不好當，例如永續發展相關功能委員會，不僅必須由公司高階經理人及獨董組成，而且獨董人數不能低於全體成員的二分之一，以金控為例，若有三名獨董，其中兩人都必須參加永續委員會。金管會今年也要求金融業者評鑑「每次董事會是否至少有兩席獨董親自出席？」以避免獨董淪為酬庸或人頭，只掛頭銜但不來開會。

此外，金融業者必須訂定永續轉型計畫、對永續轉型的財務及營運風險進行模擬評估、揭露和投融資對象、保戶、承銷客戶的議合情形，今年都名列必考題。

至於保險業的新考題，包括「綠色保險」的發行也納入評比項目，例如農業保險、綠能保險、綠建築保費折扣等三大類型有利減緩氣候或環境變遷威脅的保險商品，統統被金管會點名。

受評對象方面，除了首屆受評機構外，今年新增上市櫃金控旗下證券共十四家、資產管理規模達六千億元以上的投信業共五家、上市保險業三家。總計第二屆永續金融評鑑受評機構包括卅四家銀行、廿三家券商、五家投信、九家產險、八家壽險，共七十九家金融機構受評。