套幣開賣塞爆官網 央行：陸續仍有民眾成功

「甲辰龍年生肖紀念套幣」在今天早上10點網路預購起跑，一路到13日止，共開放網路預購數量4.5萬套，每套售價1900元，但才開放，官網就被塞爆，很多民眾抱怨根本連不上官網。

對此央行官員表示，從臉書的留言上有看到仍有民眾陸續的成功，但是也坦言因為要買的人太多，所以的確會有很多民眾連不上網，這就像是民眾搶火車票或者是熱門的飯店住宿一樣同一時間太多民眾登錄官網，就會有這種塞爆情況出現。

此次的幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各4.5萬套，網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套，自1月22日起，可前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

央行開放套避申購時間1月8日上午10時起至1月13日止，如配額售罄將提前終止。每人限申購1次，最多可申購10套。成功預購者須自申購日起(含)3日內完成繳款，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出；在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購。完成繳款者，可於113年1月22日至2月29日間赴選定的臺灣銀行分行領取。

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