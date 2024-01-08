公司多久加薪才合理？網友分享最真實職場現況

你有多久沒被加薪？待在公司多久加薪才合理？日前有網友發文求問，表示自己到職15個月以來，薪水完全沒有動靜，身邊很多朋友都是半年或一年調薪水，但是我們公司完全沒有，也沒被提示要考核，主管覺得我工作能力不錯，但就是沒有談到加薪這塊，最近一直猶豫該鼓起勇氣問主管還是被動等待？想求問各位大大怎麼看呢？

此文一起引發廣大網友回響，認為「我覺得調薪是應該的，不是去討的，公司如果沒有要調，就自己去外面爭取」、「大公司而且是良心公司才會定期每年調薪，鬼島不是說假的」、「3個月就調了，之後是3年」。

不過，也有另一派網友分享自己的小幸運「我們公司每年會統一調一點點約3到5%」、「進去不到一年就調了三次，但每次只調高1,500而己」、「我畢業後已經跳槽到第三份工作了，都是每年調，我以為每年調才是常態」，紛紛勸原Po直接跳槽，年後趕快找下一份工作。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，有高達九成上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近五年新高，更有七成五受訪者直言，薪水完全停滯的原因在於：公司沒有定期調薪制度61.8%、公司獲利不佳18.6%、老闆不同意16.9%、不受主管青睞13.5%，以及年資不夠12.4%

追求高薪一直是上班族轉職的最大動力，隨著基本工資調漲，更加深小資族的不安全感，擔心長期薪資停滯被通膨吃掉，被迫淪為新貧世代，因而透過跳槽墊高薪資。

鼓勵求職者快速找到好工作，1111人力銀行首度推出，天天有獎的「找工作第1快」大挑戰(https://event.1111.com.tw/event23/findjob/ )，活動報名時間從即日起至1月31日，天天有獎，從應徵至到職，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000元、第3名新台幣1,000元，並於1月3日首批開獎。得獎人於該公司任職滿三個月後，還能再回到活動網站申請久任獎金，審核通過即可獲得現金1萬元，邀請親友參賽成功，最多可以得到1萬元全家商品券。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了協助求職最快找到好工作，「1111人力銀行」網站平台及官方APP，同步開啟「即時通」、「簡歷找工作」等多元求職管道，主動應徵工作至完成就職者(不限全職/兼職/工讀)，即符合「天天有獎」報名資格。

其中「即時通」功能，開放求職者主動出擊，透過線上詢問功能，快速與企業聯繫，進行雙向溝通，求職關鍵訊息快速掌握，面試資訊零時差，求職者可以主動出擊，在對談中與企業人資提前交流，協助求職者搶得先機。目前已有將近9成，超過24萬家求才企業，已經在徵才職缺頁開啟即時通求職功能，求職者可以把握機會快速卡位職缺。

曾仲葳指出，在競爭激烈的職場要成功加薪，除了量化工作績效讓數字說話，還要懂得向上管理，建立信賴可靠的印象，同時適時提醒主管，自己的存在與價值；另外要留意的是，沒有明確調薪制度的公司，可能隱藏長年不加薪的風險，建議求職者在面試時，可以主動詢問面試官，明確的調薪制度及升遷管道，以免到職後出現期待落差，而被迫再度轉職虛度寶貴時光。

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