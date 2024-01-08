快訊

老闆年邁沒人接手…高雄伴手禮名店爆收攤 月底忍痛告別43年歲月

吃油炸食品多喝豆漿就沒事？8種垃圾食物有解藥？專家曝唯一解方

每張政黨票都是關鍵！16黨激戰不分區立委 得票率意義大不同

金龍年投資展望 國泰看好三大投資機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金龍年投資展望， 國泰看好三大投資機會，留意兩大風險。（國泰金控/提供)
金龍年投資展望， 國泰看好三大投資機會，留意兩大風險。（國泰金控/提供)

「金龍年」即將來臨，隨著通膨壓力趨緩、消費市場復甦，國泰世華銀行、國泰證券與國泰投信研究團隊皆認為，債券仍然是金龍年投資市場主角；但因地緣政治因素影響，投資風險亦須留意。國泰認為金龍年有三大投資契機，除債券長線偏多外，股市則可留意科技類股，尤其是AI概念相關產業的爆發式成長，以及消費性電子產業的復甦。

國泰世華銀行表示，從總經環境看來，受到各國央行快速緊縮影響，無論是製造業或服務業，都受到一定程度的打擊，今年GDP成長率將進一步下滑，但通膨壓力也緩和不少，有助於各國央行的貨幣政策迎來「轉折」。反應在債市上，美歐的長天期公債殖利率紛紛從高點回落，似乎也在預告政策即將轉向，這確實是債市的一大利多，加上目前殖利率水準較以往高出不少，使得債券的配置，依然是今年必須把握的機會。

國泰證券分析，就過去歷史表現，債券市場在聯準會（Fed）首次降息後仍有表現空間，根據美銀統計最近5次 Fed 的升、降息循環，最後一次升息至首次降息的平均間隔為8個月，平均累計降息幅度為3.75%，根據2023年12月美銀調查結果顯示，全球基金經理人依然看多債市，投資人應及時把握，降息循環利率高檔鎖利的契機，可留意優質投資等級海外債。

國泰投信建議投資人可採取「槓鈴策略」均衡配置，若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續，一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場，例如台美股、AI產業，有機會追求超額收益，另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產，例如美債或投資級債，在景氣回升時，既不會錯過股市的上漲行情，部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度，未來降息時也能享有資本利得上漲

空間，「槓鈴策略」跟漲抗跌，例如國泰永續高股息 ETF（00878）搭配國泰投資級公司債 ETF（00725B），是較為穩健的選擇。

股市方面，國泰世華表示，歷經3年多庫存調整，加上換機需求，消費性電子在今年可望迎來「轉機」。此外ChatGPT 的問世，除加速庫存調整外，也可望帶來新一波的資本支出，包括谷歌、微軟加大資源投入生成式AI的開發。國泰證券補充，今年挾著出口轉正、經濟成長率預計回升至3%以上，且新台幣是亞洲貨幣表現相對穩定貨幣，也將吸引外資回補；至於產業面，AI族群依然是亮點，從晶片廠到 CSP（晶片級封裝）業者將加快推出新品搶占應用市場，台灣半導體與資訊、通訊、零組件公司在高階技術良率提高、產能提升。預期在半導體與AI組裝、零組件等族群帶動下，整體企業獲利可達20〜25%成長。

國泰投信認為，今年科技股仍將是市場追逐的焦點，投資人可選擇有納入相關標的ETF來做布局，1月有兩檔即將除息的科技題材 ETF，包括國泰北美科技 ETF（00770）、國泰台灣5G +ETF（00881）1月2日公告預估配息，00770追蹤的「標普北美科技行業指數」，指數2023年大漲逾六成，00881成份股中有超過八成屬於AI相關供應鏈，想捕捉AI長期趨勢的投資人不可錯過。

AI

延伸閱讀

美經濟數據出台將強化降息預期 法人：美元指數反彈後將再回測100水準

2024債市投資 精選收益至上

電視面板迎來復甦契機 市場看好群創、友達擺脫虧損

債券型人氣 超越海外股票

相關新聞

首屆永續金融評鑑 元大銀領航排名前20%

為提升金融業因應氣候變遷的能力，金管會於去(2023)年首度針對國內銀行、證券商及保險公司等金融機構進行永續金融評鑑作業...

主動式ETF有影 銀行圈心驚…衝擊基金買氣、手續費收入

金管會正研擬開放主動式ETF（指數股票型基金），銀行圈擔憂，恐將對基金產生「磁吸效應」，資金將從主動式基金、挪移到主動式...

提前退休行員 以55至60歲居多

台銀等八家公股行庫面臨行員提前退休潮，根據各行庫的觀察，由於任職滿廿五年即可申請退休，因此提前退休的行員年齡層以五十五歲...

強化金融科技實力有成 中信金獲頒國內外304項大獎

中信金控去年刷新得獎紀錄，獲頒海內外三○四項大獎，其中包括全球暨亞太級獎項共六十項大獎。

8大行庫湧提前退休潮

在銀行上班這個「金飯碗」愈來愈難捧嗎？台銀等八家公股行庫最新統計顯示，在屆齡六十五歲之前申請退休的行員愈來愈多，尤其以中...

六大壽險積極留才 兩大關鍵

六大壽險不只徵才，更要積極「留才」，為使公司業務員部隊壯大，同時，也將配合「職涯發展」及「收入」等提出多項計畫，像是台壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。