金龍年投資展望 法人看好三大投資機會 留意兩大風險

「金龍年」即將來臨，隨著通膨壓力趨緩、消費市場復甦，國泰世華銀行、國泰證券與國泰投信研究團隊都認為，債券仍然是金龍年投資市場主角；但因地緣政治因素影響，須留意投資風險；國泰認為金龍年有3大投資契機，除債券長線偏多外，股市可留意科技類股，尤其是AI概念相關產業的爆發式成長，及消費性電子產業的復甦。

國泰世華銀行表示，從總經環境看來，受到各國央行快速緊縮影響，無論是製造業或服務業，都受到一定程度的打擊，今年 GDP 成長率將進一步下滑，但通膨壓力也緩和不少，有助於各國央行的貨幣政策迎來「轉折」。

反應在債市上，美歐的長天期公債殖利率紛紛從高點回落，似乎也在預告政策即將轉向，這確實是債市的一大利多，加上目前殖利率水準較以往高出不少，使得債券的配置，依然是今年必須把握的機會。

國泰證券分析，就過去歷史表現，債券市場在聯準會（Fed）首次降息後仍有表現空間，根據美銀統計最近5次Fed的升、降息循環，最後一次升息至首次降息的平均間隔為8個月，平均累計降息幅度為3.75%，根據2023年12月美銀調查結果顯示，全球基金經理人依然看多債市，投資人應及時把握，降息循環利率高檔鎖利的契機，可留意優質投資等級海外債。

國泰投信建議投資人可採取「槓鈴策略」均衡配置，若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續，一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場，例如台美股、AI產業，有機會追求超額收益，另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產，例如美債或投資級債，在景氣回升時，既不會錯過股市的上漲行情，部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度，未來降息時也能享有資本利得上漲空間，「槓鈴策略」跟漲抗跌。

在股市方面，國泰世華表示，歷經3年多庫存調整，加上換機需求，消費性電子在今年可望迎來「轉機」。此外 ChatGPT 的問世，除加速庫存調整外，也可望帶來新一波的資本支出，包括谷歌、微軟加大資源投入生成式AI的開發。

國泰證券補充，今年挾著出口轉正、經濟成長率預計回升至3%以上，且新台幣是亞洲貨幣表現相對穩定貨幣，也將吸引外資回補；產業面，AI族群依然是亮點，從晶片廠到 CSP（晶片級封裝）業者將加快推出新品搶占應用市場，台灣半導體與資訊、通訊、零組件公司在高階技術良率提高、產能提升。預期在半導體與AI組裝、零組件等族群帶動下，整體企業獲利可達20〜25%成長。

國泰投信認為，今年科技股仍將是市場追逐的焦點，投資人可選擇有納入相關標的ETF來做布局，1月有兩檔即將除息的科技題材 ETF，包括國泰北美科技 ETF（00770）、國泰台灣5G + ETF（00881）於1/2公告預估配息，00770追蹤的「標普北美科技行業指數」，指數2023年大漲逾六成，00881成份股中有超過八成屬於AI相關供應鏈，想捕捉AI長期趨勢的投資人不可錯過。

國泰認為，今年主要投資風險包括地緣政治、貨幣政策、美中矛盾、美國總統大選。但股市行情在企業獲利回升、庫存回補及AI三大利多加持下，應可望維持去年的強勢表現，投資人不妨在股市拉回之後提高配置比重。

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