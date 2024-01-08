8大行庫湧提前退休潮

在銀行上班這個「金飯碗」愈來愈難捧嗎？台銀等八家公股行庫最新統計顯示，在屆齡六十五歲之前申請退休的行員愈來愈多，尤其以中階主管居多、也不乏高階主管，這和過去認為公銀行員一路做到退休的刻板印象大相逕庭，也顯見看似光鮮亮麗的金飯碗並不好捧。

銀行行員被認為薪水佳、穩定性高，尤其帶有官方色彩的公股行庫，員工權益受到高度保障，獲得很多社會新鮮人青睞。如今不少行庫行員選擇提前退休，大型行庫高層指出，主要是因為金融業這幾年競爭十分激烈，行員壓力也愈來愈大使然。

八家公股行庫統計，去年有七四六名未滿六十五歲屆齡就申請退休的員工，和屆齡退休的七八六人「旗鼓相當」。把時間拉長至一○九至一一二年，八大行庫共五六九六人退休，其中未滿六十五歲就自請退休的共二八七九人，比屆齡退休的行員還多；其中台銀、土銀這兩家國營銀行，不只是「金飯碗」、更是「鐵飯碗」，但屆齡前自請退休的員工占總退休人數也超過四成。

大型行庫主管說，公股行庫提前退休潮來襲非單一因素使然，導致行員認為金飯碗難捧，不如提前退休，原因包括法遵和洗錢防制的規定、金融法規多如牛毛讓行員疲於奔命、部分行員不適應金融科技數位化，加上行員還得承擔共銷去拉信用卡、理財等業績，近來打詐和公平待客原則的執行也讓行員承受了龐大壓力等。

據了解，提前退休行員中，不少是分行的副理級主管，原因和現在的分行營運管理，主管承受的壓力比以前大得多有關，例如洗錢防治、打詐、公平待客等，尤其公股銀行在金融體系的「容錯率」更低，一出錯動輒受到政治人物及民代的關切，行員需承擔更多壓力。

一家大型行庫高層指出，若員工適度提前退休，有助於銀行世代交替，當數量過多，會使得銀行面臨青黃不接的問題。

目前八家行庫只有兆豐、台企銀提供員工優退專案。台企銀從一○九至一一二年每年辦理兩次優退，年滿六十歲、未滿六十四歲可申請；兆豐銀對年滿六十歲的行員申請退休，加發七個月鼓勵金。

兩大行庫提前申請退休的員工都超過屆齡退休的人數，兆豐銀近四年來的提前退休人數五四○人、屆退十人，台企銀則分別為四一八人和二四二人。此外，華銀近四年提前退休人數四○八人、屆退三七五人。

合庫主管表示，自從民營化之後，考量近年來退休人數都超過兩百人，考量人力配置與經驗傳承、業務推展等，暫無規畫辦理優退。

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