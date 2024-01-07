中信金控去年刷新得獎紀錄，勇奪海內外304項大獎，其中全球暨亞太級獎項共60項大獎。值得一提的是，旗下子公司中國信託銀行一舉拿下《The Banker》（銀行家）、《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）、《FinanceAsia》（亞洲金融）、《Euromoney》（歐洲貨幣）等國際級權威機構之「台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）五冠王肯定外，亦創下台灣金融業者首度獲得《Global Finance》（全球金融）「全球最佳個人金融數位銀行」殊榮，穩居業界領導品牌寶座。

進一步觀察發現，2023年中國信託在科技防詐、數位創新、永續金融等面向耕耘有成，除了積極與內政部警政署合作，於全台超過7,000台ATM建置「中國信託ATM智能防詐車手交易通報系統」，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位，每月均有車手落網，金、警聯手守護民眾資產安全。

而中國信託銀行推出的偽冒即時偵測系統「中信神盾機器人」，持卡人於交易當下30毫秒內可完成上萬條參數與模型運算，24小時攔截偽冒交易，2023年成功攔阻支付產品偽冒詐騙交易突破新臺幣10億元，成效獲《Global Finance》（全球金融）「全球最佳安全控管與防偽冒管理」、「亞洲最佳安全控管與防偽冒管理」等全球暨亞太級獎項。

為積極落實數位創新，中國信託銀行2023年所推出「跨平台手機刷卡機」APP，為台灣首例同步支援iOS、Android雙平台的手機刷卡機，商戶可直接使用手機作為刷卡機收款，解決小型商戶收單門檻限制及滿足大規模加盟業者移動收款需求，成為台灣唯一獲得全球著名科技市場研究暨顧問諮詢機構《Gartner》頒發「亞太區金融服務創新獎」首獎業者。

中國信託銀行亦為台灣首家與社群電商及房地產科技（Property Technology, PropTech）公司合作的金融機構，攜手「Buy+1」社群賣家系統，推出「社群電商金融組合包」，快速滿足買賣雙方付款對帳金流及賣家資金週轉需求，奪下全球著名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC頒發「亞洲最佳創新銀行」殊榮。

此外，台灣人壽保險公司2023年囊括56項獎項，將數位創新落實於保險服務中，打造「理賠AI智能平台」多元數位理賠申請服務，簡化理賠流程，獲得IDC「亞洲最具韌性保險公司」大獎。

中國信託金控亦善用資源推展台灣實力，提升國際能見度，中國信託為台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺在台灣舉辦的國際賽事，2023年3月獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽、12月亦贊助第三十屆亞洲棒球錦標賽等重要國際賽事，助攻台灣躍上世界舞臺。

中國信託也致力支持台灣體育發展，長期贊助中信兄弟棒球隊、台中市城市棒球隊、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，並以「愛接棒計畫」扶植偏鄉少棒及青少棒球隊，培植台灣潛力體育人才，為體壇扎根，透過體育公益創造對社會的貢獻，13度獲得教育部體育署「體育推手獎」多項大獎肯定。

另一方面，中國信託也以最實質的成果，擦亮We are family的品牌精神，中國信託金控強化金融科技能力，實施數位與ESG（Environmental, Social, Governance）雙軸轉型，使得2023年以品牌價值5.56億美元，連續8年蟬聯前十大「台灣最佳國際品牌」，藉由「閱讀全壘打－夢想象前行」、中國信託慈善基金會「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」、中國信託文教基金會「夢想家圓夢工程」等創新、有效率的專案回饋社會，導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI）方法學計算，每投入1元可分別產生4.18元至17.59元社會價值，榮獲《遠見雜誌》主辦第19屆《遠見》ESG企業永續獎「綜合績效金融保險業組」楷模獎殊榮，透過品牌影響力啟動善的循環。