蔡明興：今年該金融股補漲

富邦集團昨日舉辦謝年會，富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金二○二三年的盈餘應該會比前一年好一點，現金股利應該也會比去年好，股票股利也會一起發放；綜觀今年金融股走勢，他表示，去年不論是美股還是台股，漲的都是科技股，但金融股相對沒什麼漲，期待今年隨著利率走低，金融股有補漲表現。

富邦金今年年終，有人最高拿到二十個月，蔡明興說，年終獎金中位數是七點七五個月，並且今年也會加薪，希望比物價漲幅高一點，平均加薪幅度與軍公教加薪幅度百分之四差不多，但也有人會加到百分之三十，「這完全看績效」。

富邦金連續十五年榮登金控獲利王，蔡明興說，二○二三年盈餘比前一年好一點，股東可以放心，現金股利會比前一年更好，股票股利也會繼續發放，因為聽從股東建議，配發一元股票股利等於獲配六元，而且這兩年配發股票股利的效果也不錯，都有填權。

富邦金目前股價為六十三點二元，外資給出今年富邦金的目標價每股七十四元，蔡明興是否有信心？他表示，金融股去年都沒什麼漲到，今年隨著利率走低，金融股應該有補漲表現的機會才對。

談起今年總體經濟環境，蔡明興給予一個關鍵字「發」，他期待今年總體經濟表現能夠正向向上。

只不過，台股二○二四新年第一周就跌掉四一一點，面對新年多頭氣勢消風，蔡明興說，去年股票漲很多，外資匯入，新台幣升值太快，所以過完年後開始回貶，影響到股市表現，同時，美股重量級科技股也回跌很多，以科技股為主的台股，跟著跌是正常的。

美國聯準會（Ｆｅｄ）去年連續暫停升息，市場預期最快三月就會開始降息。蔡明興認為，美國之前的升息效果尚未完全反映在物價上，因為升息後，不會馬上發生物價下跌的效果，而是會落後一段時間才發生。

蔡明興說，「如果（聯準會）今年不降息的話，可能會變成經濟衰退，因為利息太高」，美國房貸利率從百分之二升到百分之八，新購屋貸款要支付百分之八利息，「誰付得起？這會嚴重影響經濟發展」，因此他認為，歐洲及美國，今年應該都會降息。

降息對金融業而言，有好也有不好，蔡明興表示，降息意謂著景氣沒有那麼好才會降息，經濟成長放緩對股票較為不利，如果業績沒有繼續成長的話，股價要漲就會比較困難。

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