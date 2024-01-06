快訊

「年終最高20個月」 富邦金董座蔡明興再宣布：現金股利比前一年更好

「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

富邦謝年會登場 董座蔡明興曝年終、加薪、股利3大亮點

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
富邦金控。圖／聯合報系資料照片
富邦金控。圖／聯合報系資料照片

富邦集團今（6）日舉行謝年會，富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，今年股利將優於去年，而在員工最關心的年終及加薪方面，會根據績效進行調整，年終中位數落在7.5個月，最高也有人領到20個月；加薪普遍約落在3%至4%，不過同樣也有績效表現亮眼的同仁幅度達20%至30%。

富邦集團今日於南港展覽館舉行謝年會，蔡明興表示，回首2023年全球景氣受到國際通膨、升息壓力、地緣政治緊張所影響，動盪起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。所幸在同仁的團結合作與努力不懈下，依舊繳出亮眼表現，各子公司營運穩健、屢創佳績，累計至2023年前11月穩居金控獲利龍頭寶座。

除了穩居獲利王，蔡明興也指出，今年獲利優於去年，因此股利發放「不縮水」，將會優於去年配息2元，且其中依然富邦股東最愛的股票股利。

蔡明興補充，過去富邦金其實沒有配股，不過有股東反應希望能夠配發股票股利，因此富邦金從善如流，開始配股。

年終及薪資調整方面，蔡明興表示，富邦金年終是根據績效進行調整，今年年終中位數為7.5個月，最高則來到20個月，發放優於去年平均6個月、最高逾10個月；薪資部分，蔡明興說，現在通膨嚴重，因此盡量讓加薪幅度優於通膨，具體調整幅度依然是績效掛帥，普遍落在3%至4%，最高則有20%至30%。

富邦金控 蔡明興 股利

延伸閱讀

富邦金年終中位數7.75個月 蔡明興：今年該金融股補漲

歐元區通膨回升 降息添變數

程泰加薪5% 年終二個月

富邦金力挺校園藝文

相關新聞

富邦謝年會登場 董座蔡明興曝年終、加薪、股利3大亮點

富邦集團今（6）日舉行謝年會，富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，今年股利將優於去年，而在員工最關心的年終及加薪方面，...

富邦金年終中位數7.75個月 蔡明興：今年該金融股補漲

富邦集團今（6）日舉辦2023謝年會，富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金2023年的盈餘應該會比前一年好一點，現金股利應該...

從4現象分析2023年金融市場！反觀2國貨幣暴跌 謝金河：出現經濟危機前兆

金融市場訴說數字背後的故事 2023年正式走入歷史，金融市場漲漲跌跌，其實都在訴說背後的故事！ 首先是比特幣的大漲成為23年最大的黑馬！比特幣在一年內拉出156.7%的大漲幅，最高到44854美元，成為年度漲幅之最。比特幣大漲，除了反應利率觸頂，風險性資產受青睞，可能也與地緣政治風險，尤其是戰爭下的資金流動，甚至中國透過地下管道，資金外逃有關。 二，費城半導體指數去年拉出最大的漲幅，其中，Nvidia扮演重要角色。輝達去年大漲237%，成為科技七雄的領航者，今年的AI題材仍將扮演重要角色。而美國科技七雄創造12兆美元的市值，中國最強的8家科技公司市值加起來還不到一兆美元，這回中國把台積電拉去墊高高度。

294億美元 外資去年淨匯入創歷史新高

金管會昨（5）日公布2023年12月外資淨匯入金額86.77億美元，創統計以來單月第三高，且在11月創單月新高、淨匯入1...

富邦蔡明忠 獲頒輔大名譽法學博士

富邦集團董事長蔡明忠繼獲東海大學名譽管理博士，五日再獲輔仁大學授予名譽法學博士學位。輔仁大學校長江漢聲表示，蔡明忠對社會...

外匯存底增額 兩年新高

中央銀行昨（5）日公布，2023年12月我國外匯存底為5,705.95億美元，續創歷史新高，月增30.78億美元；202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。