富邦謝年會登場 董座蔡明興曝年終、加薪、股利3大亮點

富邦集團今（6）日舉行謝年會，富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，今年股利將優於去年，而在員工最關心的年終及加薪方面，會根據績效進行調整，年終中位數落在7.5個月，最高也有人領到20個月；加薪普遍約落在3%至4%，不過同樣也有績效表現亮眼的同仁幅度達20%至30%。

富邦集團今日於南港展覽館舉行謝年會，蔡明興表示，回首2023年全球景氣受到國際通膨、升息壓力、地緣政治緊張所影響，動盪起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。所幸在同仁的團結合作與努力不懈下，依舊繳出亮眼表現，各子公司營運穩健、屢創佳績，累計至2023年前11月穩居金控獲利龍頭寶座。

除了穩居獲利王，蔡明興也指出，今年獲利優於去年，因此股利發放「不縮水」，將會優於去年配息2元，且其中依然富邦股東最愛的股票股利。

蔡明興補充，過去富邦金其實沒有配股，不過有股東反應希望能夠配發股票股利，因此富邦金從善如流，開始配股。

年終及薪資調整方面，蔡明興表示，富邦金年終是根據績效進行調整，今年年終中位數為7.5個月，最高則來到20個月，發放優於去年平均6個月、最高逾10個月；薪資部分，蔡明興說，現在通膨嚴重，因此盡量讓加薪幅度優於通膨，具體調整幅度依然是績效掛帥，普遍落在3%至4%，最高則有20%至30%。

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