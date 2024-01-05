實支實付險下架風波延燒 台新人壽回應：並非停賣
為杜絕「靠生病賺錢」風氣、讓實支實付險回歸「損害填補」原則，金管會擬對實支實付險祭出改革措施，掀起民眾「搶搭末班車」風潮，為避免道德風險，多家壽險公司連忙下架相關保單或調整規定，台新人壽宣布，9日起僅接受保戶購買第一張實支實付住院醫療商品。
台新人壽表示，自1月9日起，僅接受保戶在本公司購買第一張實支實付住院醫療商品，亦即保戶須沒有購買過任何實支實付住院醫療商品才能投保。但台新人壽也不忘強調，該公司並非「停賣」商品。
台新人壽指出，該公司實支實付商品本身並沒有改成正本理賠，目前商品條款並沒有約定須正本理賠，1月9日也沒有修改相關條款。不過，9日後只接受保戶購買第一張實支實付，其實也代表台新人壽的新保戶未來不會有副本理賠的問題。
在金管會擬改革實支實付險之前，國內有八家壽險公司可接受副本理賠，分別為保誠人壽、台銀人壽、全球人壽、台新人壽、台灣人壽、遠雄人壽（5859）、凱基人壽與安聯人壽，在保誠人壽開業界第一槍，2023年12月28日宣布停銷實支實付醫療險商品後，停售效應如滾雪球，台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽緊急決議，下架副本理賠實支實付險，一共下架五張保單。
凱基人壽也表態，為回歸實支實付商品損害填補精神，2023年12月30日起投保凱基人壽實支實付醫療險、傷害險等商品，與同業實支實付醫療險或傷害險商品合計以一家及一張為限，意即已持有本公司外的實支實付醫療險或傷害險者，將不受理投保；台新人壽也在近日宣布，9日起調整投保規定。目前市場上，僅剩下安聯人壽與台銀人壽兩家，仍接受副本理賠。
台新人壽強調，未來仍會持續關注民眾的保障需求與社會現況，提供國人適切的保險保障，審慎評估、綜合考量保戶需求、風險管理，以調整核保及商品政策，做出即時因應調整。
▪ 夫看中大坪數又便宜新房卻遭妻反對 眾人見原因勸：聽老婆的
▪ 買新大樓公設浪費錢？ 過來人推「1族群」很適合
▪ 38年老公寓該賣掉或出租等都更 網見地點勸：還是賣一賣吧
▪ 打房這麼用力 為何房價不降？賴正鎰：這情況40年沒見
▪ 賣厝阿明／買賣成交後 屋主有權不讓買方看屋？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言