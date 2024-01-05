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實支實付險下架風波延燒 台新人壽回應：並非停賣

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為杜絕「靠生病賺錢」風氣、讓實支實付險回歸「損害填補」原則，金管會擬對實支實付險祭出改革措施，掀起民眾「搶搭末班車」風潮，為避免道德風險，多家壽險公司連忙下架相關保單或調整規定，台新人壽宣布，9日起僅接受保戶購買第一張實支實付住院醫療商品。

台新人壽表示，自1月9日起，僅接受保戶在本公司購買第一張實支實付住院醫療商品，亦即保戶須沒有購買過任何實支實付住院醫療商品才能投保。但台新人壽也不忘強調，該公司並非「停賣」商品。

台新人壽指出，該公司實支實付商品本身並沒有改成正本理賠，目前商品條款並沒有約定須正本理賠，1月9日也沒有修改相關條款。不過，9日後只接受保戶購買第一張實支實付，其實也代表台新人壽的新保戶未來不會有副本理賠的問題。

在金管會擬改革實支實付險之前，國內有八家壽險公司可接受副本理賠，分別為保誠人壽、台銀人壽、全球人壽、台新人壽、台灣人壽、遠雄人壽（5859）、凱基人壽與安聯人壽，在保誠人壽開業界第一槍，2023年12月28日宣布停銷實支實付醫療險商品後，停售效應如滾雪球，台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽緊急決議，下架副本理賠實支實付險，一共下架五張保單。

凱基人壽也表態，為回歸實支實付商品損害填補精神，2023年12月30日起投保凱基人壽實支實付醫療險、傷害險等商品，與同業實支實付醫療險或傷害險商品合計以一家及一張為限，意即已持有本公司外的實支實付醫療險或傷害險者，將不受理投保；台新人壽也在近日宣布，9日起調整投保規定。目前市場上，僅剩下安聯人壽與台銀人壽兩家，仍接受副本理賠。

台新人壽強調，未來仍會持續關注民眾的保障需求與社會現況，提供國人適切的保險保障，審慎評估、綜合考量保戶需求、風險管理，以調整核保及商品政策，做出即時因應調整。

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