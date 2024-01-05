富邦集團董事長蔡明忠 獲頒輔大名譽法學博士學位

繼獲頒東海大學名譽管理博士後，富邦（2881）集團董事長蔡明忠再獲輔仁大學授予名譽法學博士學位。輔仁大學今（5）日舉行頒授典禮，由輔仁大學校牧林之鼎神父開場主持祈福禮，並由董事長劉振忠總主教、校長江漢聲、法律學院院長吳志光教授及輔仁大學師生、運動代表隊選手等共襄盛舉，美國喬治城大學法學院院長 Mr. William Treanor及黃日燦律師蒞臨致詞。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚出席見證，眾多各界好友及富邦集團高階主管也到場觀禮。

輔仁大學校長江漢聲致詞時表示，蔡明忠董事長對社會無私奉獻與關懷，近十幾年來，也將關心延伸到輔仁大學，富邦集團贊助輔仁大學運動人才及團體的培訓，許多畢業自輔大的台灣菁英選手，如：郭婞淳、林昀儒、鄭怡靜、黃筱雯、丁華恬、許樂等均受富邦贊助；在學術上，蔡明忠董事長個人則大力捐助輔大法律學院，包括：成立蔡明忠(富邦)法學講座、法學榮譽教授講座、獎助教育法學研究計畫、改建實習法庭等，也設置傳播榮譽教授講座，邀請國外教授交流講學，提升學術風氣，他的各種善舉是企業家助學興學的最佳楷模。

蔡明忠於名譽博士致詞時表示，輔仁大學是一所備受敬重的學校，輔大1961年在台復校，而富邦產險也在同一年創立，雙方共同在台灣發展扎根超過一甲子。根據2023年人力銀行的調查，輔大學生是台灣企業最愛的私校冠軍，富邦也有許多主管及同事畢業自輔大。多年來，富邦與輔大有著深厚的淵源，一個從產業、一個從學界，共同致力於跨領域整合及永續發展，建構包含學術、醫院、政府、社區與企業的整合生態。例如：在新冠肺炎疫情嚴峻階段，富邦攜手輔大醫院建立全台首家金融企業篩檢站；與輔大合作「CSR X USR：體育運動發展推動計畫」，引進企業參與，推廣體育在地服務，為社會傳遞正向永續精神，這也是輔大與富邦長期產學合作的最大宗旨。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位、美國喬治城大學法律碩士學位。他於致詞中提到，因為父親認為他最終是要從商，因而他選修了所有英美法課程，也選擇留美，他並特別感謝在喬治城大學法律學院那段美好而值得回憶的求學時光。他也認為，學習法律為他奠定了邏輯推理的基礎，也為日後經營企業、作決策提供極大助益。尤其隨著企業經營的利害關係人越多，越需要多元而健全的制度與治理機制，建立起以誠信、治理為DNA的集團文化，更成為集團持續茁壯的關鍵密碼。

他也提到，富邦集團多年來在市場上最為人稱道的是併購策略，如：2008年以發行新股和海外債的組合，不花一塊錢即買下價值6億美元的ING人壽；借道香港參股大陸廈門銀行；以及去年底剛完成台灣大哥大合併台灣之星，帶動電信產業揮別價格競爭、邁向價值競爭新局。這些經營策略，都是法律發揮的極致應用，也是法律與商業結合的一門藝術。他相信，法律具有創造力，透過客觀論證結合市場實務，賦予法律在每個時代應有的內涵與價值。今日獲頒名譽法學博士，也是對蔡明忠一路堅持推動公司治理與法律創新的最大肯定。

富邦集團於1961年由台灣第一家民營產物保險公司起家，深耕台灣逾一甲子。蔡明忠自1981年加入、現任富邦集團董事長，伴隨台灣經濟起飛與金融開放，蔡明忠逐步帶領集團發展為台灣最完整多元的金融集團，版圖橫跨電信、電商、不動產、文創、運動及公益等領域，集團旗下富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技等三家上市公司均居業界翹楚，員工人數超過6.7萬人、總客戶數逾3,600萬人。

根據中華徵信所2023年底公布的台灣百大集團調查，富邦集團以總資產近新台幣12.5兆元，連續三年蟬聯台灣第一大集團。集團也積極推動永續發展，富邦金控及台灣大哥大均為RE100會員，承諾2040年全球營運據點100%使用綠電，帶動綠能發展，集團更投入百億投資綠能；富邦金控及台灣大哥大也連續7年入選國際最高永續評比「DJSI世界指數成分股」。

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