觀察站／2關鍵情勢 難移植「開放」經驗

金管會五年前公布開放銀行的政策，第一階段獲得金融業者及第三方服務業者（ＴＳＰ）熱情捧場，當時有六家ＴＳＰ參與，但到了第二階段只剩兩家ＴＳＰ，其中一家遠傳電信突然宣布四月退出，僅剩下官方集保公司撐場面，開放銀行在台灣能否走得下去，已產生很大的疑問。

開放銀行制度是從英國取經，根據英國的經驗，在推出開放銀行之後，全英國有九分之一的英國人為使用者，截至二○二三年六月，英國已有一五一家的全執照ＴＳＰ提供服務，但開放銀行在英國能成功，在台灣為何不能？主要有兩大問題。

首先，是台灣長久以來的銀行家數過多（overbanking）的問題，台灣金融業競爭激烈，本就不願和其他業者分享資料。大型銀行已有足夠的客戶群和客戶資料，真正需要這些資料的是中小型銀行，大型銀行多數不太願意把資料分享出去，即使來參加，也多半都基於捧場政策的考量。

而針對ＴＳＰ，金管會也必須在是否符合資安標準等安控規格把關，尤其在台灣只要有客訴就會引來民代關切，因此相關的資安規格十分嚴格，能符合的業者非常少，所以第一階段有六家ＴＳＰ業者，到了第二階段只剩下兩家，其中集保還是帶有官方色彩的機構。

今年進入開放銀行第三階段面臨的挑戰更嚴峻，到現在第三階段的ＴＳＰ業者仍處於「難產」階段，據透露，金融機構曾試著尋找潛在合作的ＴＳＰ，但被問到的都裹足不前，理由都和資安及設備規格有關，因為在資安、防駭等都要達到極高標準，業者因此評估是否有必要作這麼多投資，來面對一個不確定性很高的市場。

知情人士指出，由於資安標準要求規格高，迄今業者普遍興趣缺缺，包括集保公司先前受邀，但評估之後認為難度高並未有太高的參與意願，開放銀行政策到底在台灣能否執行得下去，不無疑問。

對於開放銀行在國外、台灣「兩樣情」，金管會官員也坦言，即使是好的制度，「但仍要看場景」，開放銀行的政策未來如何繼續執行，的確有再討論的空間，政策能否再根據台灣當地的環境，因地制宜的作修正，整個市場的發展和台灣消費者的需求，將是最大關鍵。

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