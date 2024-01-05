使用者少、維護成本高 遠傳退出「開放銀行」

政府推動開放銀行（Open Banking）這項金融服務面臨挑戰。遠傳電信近日通知合作金融業者，四月十九日起將終止合作，不再擔任開放銀行第二階段的第三方服務業者（ＴＳＰ），引發金融圈關注開放銀行能否持續推動。金管會表示，尊重ＴＳＰ加入或退出開放銀行意願，至於第三階段仍進行中，金管會後續將再觀察以及檢討。

金融業者表示，開放銀行是由銀行透過與第三方服務業者（如遠傳）合作，以開放應用程式介面（ＡＰＩ）的方式，共享金融數據資料，並將金融數據主導權回歸消費者。簡單來說，就是民眾可以把自己在銀行的資料打包帶走，決定要把個人資料分享哪個第三方業者，而第三方業者可運用金融科技服務，替民眾提供客製化、個人化服務。

金管會二○一九年拍板分三階段推動「開放銀行」，第一階段是「公開資料查詢」，共有廿七家銀行和六家ＴＳＰ合作，以ＡＰＩ串接各銀行金融資訊，例如民眾可在一個Ａｐｐ比較各銀行定存利息；二○二○年底進入到第二階段的「客戶資料查詢」，共有十七家銀行和遠傳、集保結算所等兩家ＴＳＰ合作，民眾可在一個Ａｐｐ查詢自己在銀行帳戶有多少錢。第三階段則是「交易資訊」，ＴＳＰ在客戶同意下，可替客戶導引到各銀行帳戶轉帳、支付或扣款；金管會規畫今年上路。

在開放銀行的合作上，ＴＳＰ所提供的ＡＰＩ，扮演和合作金融機構的資訊提供角色，參與合作的金融業者，把資訊放在該平台供消費者查閱；據了解，遠傳電信決定退出開放銀行第二階段，是因為使用者不多，但系統等維護的成本因此相對更大，所以乾脆喊停。

遠傳電信昨天證實，經綜合評估內外部環境，遠傳friDay理財+將於四月退出開放銀行，也獲得合作夥伴理解。金管會銀行局副局長林志吉表示事先並不知情，而金管會的開放銀行政策，對於ＴＳＰ的加入或退出，會尊重業者意願和商業考量；銀行在和遠傳中止合作之後，也必須揭露給消費者知道，同時遠傳必須在三個月內，把所留存和先前合作銀行的相關資料，全部刪除銷毀，並且要留存何時銷毀、哪些資料被銷毀的詳細紀錄。

至於遠傳退出是否意味開放銀行第三階段未來更難推動？林志吉說，金管會後續將再觀察以及檢討，銀行公會與財金公司已將第三階段自律規範與資安標準提報金管會，未來等到有任何備查需求，將會看業者是否有相關意見，以及ＴＳＰ要有一定場景與會員，才能延伸到銀行資料需求。

遠傳指出，第二階段合作的金融機構有八家，包括合庫、第一、兆豐、中華郵政、遠東、元大、台新和中信。遠傳退出之後，未和集保簽約的銀行將無法參與開放銀行第二階段，目前集保的合作銀行有華南、元大、中信、兆豐、第一、國泰世華銀等六家銀行。

開放銀行在台灣可行嗎 製表／朱漢崙

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