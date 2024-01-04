停售又補槍？全球人壽陷實支險銷售風波 金管會首度發聲

對於全球人壽在實支實付的保單停售之後，卻又要求「非標準體」的保單在核保時會對保戶「加費」，對此金管會表示，已經向全球人壽了解，由於對非標準體的加費承保，在現行的保險實務上就已很常見，因此予以尊重。

全球人壽在1月2日發文通知保經代通路，這次核保「只收標準體，不收次標準體」，引發業務員和保戶譁然，認為在銷售之後公司才改變核保條件，很不合理。

接著全球人壽又在1月3日連發兩次文說明，不會拒收次標準體，外界認為應是金管會有去關切全球人壽的受理作法是否妥適，對此，金管會官員表示，在爭議發生之後，就有向全球人壽了解。

官員轉述，全球人壽已回覆金管會，在核保時，次標準體由於體況較標準體差，因此會用加費承保，批註除外，延期承保等3種附條件的方式，或是核保人員評估風險已超過可承保標準，就不予承保。

至於民眾抱怨，先前很多「隱型性」的開銷，例如因病無法工作，或是請看護照顧病人等，因為無法向保險公司請領理賠，都只能用實支實付的副本理賠來支應，金管會保險局主秘古坤榮4日回應，實支實付險的主要功能是就保戶發生保單條款約定的保險公司所致的實際醫療支出來提出費用補償，應是回歸到「損害填補」原則，而非用在契約規定之外的用途，此外民眾在醫療險，仍有日額性醫療險、重大傷病、癌症保險等可選擇。

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