快訊

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

國3新竹段晚間重大車禍！2人下車處理遭後車追撞 車輛嚴重回堵

被賴清德稱「是我核定當校長」 管中閔：當全台人民都失憶？

停售又補槍？全球人壽陷實支險銷售風波 金管會首度發聲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全球人壽實支險銷售風波，金管會回應了。本報資料照片
全球人壽實支險銷售風波，金管會回應了。本報資料照片

對於全球人壽在實支實付的保單停售之後，卻又要求「非標準體」的保單在核保時會對保戶「加費」，對此金管會表示，已經向全球人壽了解，由於對非標準體的加費承保，在現行的保險實務上就已很常見，因此予以尊重。

全球人壽在1月2日發文通知保經代通路，這次核保「只收標準體，不收次標準體」，引發業務員和保戶譁然，認為在銷售之後公司才改變核保條件，很不合理。

接著全球人壽又在1月3日連發兩次文說明，不會拒收次標準體，外界認為應是金管會有去關切全球人壽的受理作法是否妥適，對此，金管會官員表示，在爭議發生之後，就有向全球人壽了解。

官員轉述，全球人壽已回覆金管會，在核保時，次標準體由於體況較標準體差，因此會用加費承保，批註除外，延期承保等3種附條件的方式，或是核保人員評估風險已超過可承保標準，就不予承保。

至於民眾抱怨，先前很多「隱型性」的開銷，例如因病無法工作，或是請看護照顧病人等，因為無法向保險公司請領理賠，都只能用實支實付的副本理賠來支應，金管會保險局主秘古坤榮4日回應，實支實付險的主要功能是就保戶發生保單條款約定的保險公司所致的實際醫療支出來提出費用補償，應是回歸到「損害填補」原則，而非用在契約規定之外的用途，此外民眾在醫療險，仍有日額性醫療險、重大傷病、癌症保險等可選擇。

金管會 保險 實支實付 理賠 醫療險

延伸閱讀

全球人壽實支實付醫療險停售又補槍？金管會說話了

2024年首罰！新光銀前理財主管挪用客戶2,211萬款項 金管會罰800萬

金管會嚴防審委會爭議 泰山條款中旬上路

實支實付該搶搭末班車？ 她「免怕買不到」：保險是減輕額外負擔而非賺錢工具

相關新聞

2024年首罰！新光銀前理財主管挪用客戶2,211萬款項 金管會罰800萬

2024年元旦之後開罰第一單。金管會4日指出，通過對新光銀行的裁罰處分案。新光銀行前理財主管黃員挪用客戶款項及與客戶不當...

全球人壽實支實付醫療險停售又補槍？金管會說話了

全球人壽在2023年最後一天宣布停售實支實付醫療險，在商品停售後，卻傳出2024年1月2日又通知保經代通路，對最後湧入的...

金融圈震驚！friDay理財+將退出開放銀行 遠傳證實：已通知合作夥伴及相關單位

遠傳電信今（4）日證實，經綜合評估內外部環境，遠傳friDay理財+宣布於4月中旬退出開放銀行，並已於近日提前通知合作夥...

停售又補槍？全球人壽陷實支險銷售風波 金管會首度發聲

對於全球人壽在實支實付的保單停售之後，卻又要求「非標準體」的保單在核保時會對保戶「加費」，對此金管會表示，已經向全球人壽...

「鴿」聲不夠響亮！Fed會議無迫切降息跡象 新台幣震盪微貶收31.016元

美國聯準會（Fed）會議紀錄出爐，沒有迫切降息跡象，「鴿」聲不夠響亮，美股主要指數收黑，美元指數續揚；新台幣匯率今天收盤...

響應政府日本能登半島震災募款 財金公司：捐款免收跨行手續費

日本強震重創能登半島，行政院責成衛福部開設賑災專戶提供國內外民眾捐款，財金公司今天發布新聞稿指出，響應政府募款賑濟日本能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。