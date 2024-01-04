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公股金控員工持股信託將擴大 不限母公司及銀行部門

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部公股金控及子公司推動員工持股信託。圖／聯合報系資料照片
財政部公股金控及子公司推動員工持股信託。圖／聯合報系資料照片

兆豐金、第一金、華南金、合庫金等四家公股公控及其所屬子公司，推動員工持股信託，以員工自提金額，加上公司提供定額補助金，買入自家金控公司股票，員工離職或退休再依比例處分持股，將資金提領出來。財政部國庫署表示，今年開始，除了金控母公司及銀行子公司員工外，其他證券、資產管理、壽險等子公司的員工也可加入持股信託。

國庫署統計，這四家民營化公股金控的員工總人數41265人。若全部門員工都參加，每人每月都自提1千元，加上公提1千元，1年累計資金規模將近10億元，不過，國庫署表示，並不是每個員工都會參加員工持股信託。

國庫署副署長林秀燕表示，目前實施情形大致上是員工自提1千元，公司相對提撥1千元，但不同公司也有不同設計，員工自提金可以多一些，公股行庫除了金控公司陸續實施外，非金控部分的台企銀、彰銀108年已實施，關貿網路公司110年也已實施員工持股信託。

國庫署表示，退休或離職時可以處分股票，把錢領出來，但離職提領有最低年限規定，有員工持股信託的事業會成立員工持股會，例如入會年資不滿3年，公提金的部分就不能提領，只能領自提金，入會3至6年離職，公提金可領50％，入會6年以上，就可以全額領。

國庫署指出，員工與公司各提存一定金額買入自家公司股票，可提升員工福利，保障員工退休生活，員工成為公司股東會更關注公司業績及長期價值， 提升員工向心力。

國庫署 股票 股東會 公股行庫

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