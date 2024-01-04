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玉山銀攜悠遊卡 推動大眾實踐日常減碳

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
玉山銀行與悠遊卡公司合作，推出玉山「支付碳帳戶」，可以看到以玉山悠遊聯名卡搭乘大眾交通工具的減碳成果。玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理林榮華（左）與悠遊卡公司董事長林志盈宣布合作啟動。悠遊卡公司提供
玉山銀行與悠遊卡公司合作，推出玉山「支付碳帳戶」，可以看到以玉山悠遊聯名卡搭乘大眾交通工具的減碳成果。玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理林榮華（左）與悠遊卡公司董事長林志盈宣布合作啟動。悠遊卡公司提供

玉山銀行推出「玉山支付碳帳戶」全新服務，玉山卡友只要透過玉山Wallet App開通支付碳帳戶，並使用具悠遊卡功能的信用卡或簽帳金融卡搭乘指定大眾運輸工具，即可在玉山Wallet App查看交通減碳量成果，讓實踐日常生活減碳更有感。

此次玉山攜手悠遊卡公司提供卡友查詢大眾運具交通減碳量服務，為臺灣金融業首家推出，相信能提高民眾減碳意識，進而轉為行動支持，共同推動公民減碳；而悠遊卡公司開發的電子票證溫室氣體盤查管理系統，更是全球第一個通過英國標準協會（BSI）查核的電子票證碳盤查系統，讓卡友使用各項運輸工具的減碳數據更具公信力。

「玉山支付碳帳戶」提供卡友搭乘指定大眾運輸工具，包括捷運（含淡海輕軌、安坑輕軌、新北環狀線、高雄輕軌）、公車、客運、高鐵、台鐵、Youbike等運輸工具，可輕鬆了解、查詢個人每月通勤減碳量及減碳量分佈，還可對照相當於減少多少衛生紙或寶特瓶使用量，以生活化有感的對比提升顧客減碳意識與意願。為邀請更多卡友共同響應綠色生活，玉山表示，今（4）日至2月29日間，於玉山Wallet App開通支付碳帳戶，並持任一張具悠遊卡功能之玉山信用卡新增任一筆不限金額一般消費，即可享有刷卡金100元；今日至18日間，於玉山數位好康FB貼文留言並附上開通畫面，更可享AirPods第3代抽獎機會。

玉山銀日前榮獲金管會第一屆永續金融評鑑前20%肯定，並表示將在永續支付與生活不斷精進，繼發行臺灣首張零碳信用卡、無實體信用卡的玉山數位e卡及業界首家採用石頭紙環保材質之熊本熊信用卡後，與悠遊卡公司合作以支付結合減碳，藉由交通減碳資訊帶動顧客實踐永續生活行動。未來也將持續透過支付碳帳戶的應用，發揮公民力量共同打造低碳生活圈。

玉山銀行 減碳 信用卡

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