同時拿到兩間科技公司offer 上市櫃、新創怎麼選？
農曆春節將至，年終、分紅落袋，除了有意轉職的上班族開始行動，不少學期結束前剛拿到學歷的碩士生也準備在年後投入職場，就有準備投入科技業的新鮮人，因為同時拿到兩間企業的offer陷入兩難，而上網發問求助。
原po表示兩間企業類型不同，一間是成立超過30年的上市櫃系統廠，員工人數破百，另一間則是成立剛滿半年的新創IC公司，雖然員工少，但都是資深前輩，由於兩家企業都有14個月的薪資保底，讓原po不知道該怎麼抉擇。
有網友看好上市櫃公司穩定有保障，也有人建議要趁年輕、有能力承擔風險的時候多方嘗試，更有網友直接建議兩間企業是不同領域，應該從未來想發展的領域來判斷。
科技島執行長黃楷元表示，1111人力銀行的調查顯示，2023年新鮮人的平均薪資31,452元，已經站上3萬元的大關，其中資訊學群更是18個學群當中平均起薪最高的，達到39,032元，距離4萬元大關只有一步之遙，看出相關領域的新鮮人在就業端的競爭力，於此同時資訊科技業的徵才意願也擠進產業前三名，產業人才前景可期。
黃楷元分析，近年在AI、5G的帶動下，科技業產業出現高速發展，因為人才需求孔急，不少科技大廠都陸續調整新鮮人起薪，薪資成長幅度明顯，為了協助有意投入科技領域的人才，快速掌握產業趨勢脈動，科技島網站提供包括專家論點、尖端科技、產業供應、企業職場等不同領域的資訊，同時針對近年快速進展的生成式AI開設AI學院，結合產官學力量，注重實踐和創新，並與政府、學術界和產業合作，推動生成式AI技術在各領域的應用，提升工作效率和培養優秀人才，近期推出的免費課程包括「AI好好用：讓ChatGPT成為你的神隊友」、「AI在英語教學上的應用」、「企業AI幫手：FFM解決方案與操作指南」等課程，請到來自學界與業界的名師開講，為有意投入科技產業的求職者剖析AI產業的不同面向。
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