00915成分股調整 再次超前部署

凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915）在2023年12月成分股定審，新的成分股於1月3日生效，這次替換14檔成分股，包括11檔電子股、1檔金融股、1檔鋼鐵股，以及1檔其他類股；新增的14檔成分股，則橫跨2檔食品、2檔鋼鐵、1檔金控、電子上游的IC通路、PCB製造、IC製造，電子中游的NB、手機零組件、主機板、EMS，以及電子下游的工業電腦與太陽能族群，調整後成分股總數維持30檔不變。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，這次00915根據篩選機制更換14檔成分股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。成分股更新後，就產業分布來看，電子股比重達77.1%，與換股前相較比重有所調降，次產業分布更為分散；傳產股比重達14.9%，主要集中在食品與鋼鐵股；金融股比重達8%，傳產與金融權重雙雙提高。總計換股後前十大成分股權重達68.3%，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成份股配置某種程度上反應資金輪動。

展望台股後市，顏良宇指出，從總經面來看，2024年台灣實質GDP年增率預期可達2.9%，2025年預期可達2.5%，皆較過去兩年為高。從基本面來看，美國ISM庫存循環逐步轉佳，可望進入新成長周期，帶動台股企業獲利止穩上揚，預期2024年台股EPS年增率可望達19.41%，2025年可望達19.87%。

進一步觀察扮演台股要角的半導體產業，全球前12大IC設計公司的庫存週轉天數已呈現連續兩季下滑，預期2024年半導體拉貨動能將提升，對台股接下來兩年的業績復甦可望形成有力支撐。細看次產業，AI仍是長線主軸，但資金輪動已由AI伺服器移轉到AI PC/AI手機的終端應用，AIPC有望進入高速成長期，預期2027年滲透率可望達60%。

隨著2023年最後兩個月一波上漲，台股本益比已來到15.9倍，高於一倍標準差的15.6倍；台股本淨比來到2倍，接近一倍標準差的2.1倍，評價已不算便宜，指數高檔震盪機率升高；接下來上漲要回歸企業實質獲利驅動，顏良宇認為，具備高股息、高品質、低波動特性的股票，相對更有機會應對評價面的修正震盪、在台股中長線多頭行情中脫穎而出。想布局一籃子股票或不想研究個股及進場時機的投資人，建議可透過挑選股息同時兼具股價成長機會的高股息ETF，打包相關投資機會，以參與高股息投資部位。

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