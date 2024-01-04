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兆豐證券用愛隨行、照亮視界 支持愛盲白手杖行動服務計畫

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

兆豐證券實踐社會承諾的腳步不間斷！時值歲末年終，兆豐證券仍把握今年尾聲，將企業愛心傳遞給廣大的視障族群，宣布支持愛盲基金會「有夢EYE不老─白手杖愛盲行動服務計畫」。同時為落實金融友善服務，近期在兆豐證券總公司舉辦員工的視障體驗教育課程，邀請愛盲基金會宣導「問拍引報教學」及進行「低視能模擬活動」，藉此讓同仁學習如何正確幫「盲」，提升公司全體「金融友善」意識，優化「公平待客」服務。

提及此次與愛盲基金會的合作契機，兆豐證券董事長陳佩君表示，接觸愛盲基金會「有夢EYE不老─白手杖愛盲行動服務計畫」時，就十分認同該計畫的初衷─「高齡不是障礙，視障亦能樂齡」，兆豐證券很榮幸加入這項計畫的行列，亦希望拋磚引玉讓更多民眾關注視障者需求，幫助他們有能力擴大社會參與，讓生命不再因身心障礙而受到侷限。

根據愛盲基金會資料顯示，2023年全台65歲以上高齡視障者有30,896人，占比高達57.12%；再加上預計於2025年台灣就將進入超高齡社會，代表視障超高齡時代很快到來。白手杖愛盲行動服務計畫的五大服務包括，視障者免費領用白手杖、客製化定向行動與生活自理訓練課程、客製化盲用數位科技課程、親友模擬視覺體驗，以及推廣愛盲行動語言問拍引報。目的希望提供食衣住行全方位的教學訓練課程，及豐富多元的休閒課程，幫助高齡視障者克服障礙與老化的限制。

兆豐證券作為連續三度獲金管會評選為公平待客推行前25%績優大型券商，持續推動普惠金融。兆豐證券除了於各營業處所增設無障礙設施，並配合今年9月公司網站(www.emega.com.tw)全新改版，優化「金融友善專區」，投資人可自行設定字型大小，專區內容並依主題分類如防詐宣導、洗錢防制、樂齡友善，以提升資訊搜尋的方便性，營業據點查詢網頁亦有揭示友善措施，例如是否設置殘障坡道、服務鈴、殘障車位、坡道扶手等服務。

兆豐證券亦訂定「金融友善服務指引」，明確引導同仁如何服務各類身心障礙投資人，例如視障客戶如臨櫃開戶可由專人協助填具文件，若不便臨櫃，開戶人員可至客戶所在地辦理前置作業；聽覺或語言障礙客戶透過電子系統下單遇問題時，可透過線上客服即時處理，兆豐證券也將於今年年底強化智能客服功能，創造更優質的服務體驗。

展望2024年，兆豐證券將持續發揮正向的社會影響力，與社會共榮的同時鍛造企業永續經營的體質。

兆豐 視障

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