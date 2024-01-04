美元高利定存 年息喊到10%

2024一開年，銀行美元高利定存新方案紛紛出籠搶吸金，儘管在美國聯準會（Fed）高唱鴿聲之下，使得美元高利方案的利率水準呈現以5%左右、3個月期為主流的態勢，但仍有銀行以超短天期再拉高利率到6%甚至10%操作，吸引投資人「錢」來，尤其是向來逐高利而居的網路、小資族。

Fed從2022年以來一路鷹派升息，銀行的美元高利定存方案前仆後繼，深怕沒有相關方案客戶的錢就流向其他銀行。不過，在美國升息到頂愈趨明朗之下，Fed又放鴿暗示2024年將降息，美元應聲轉弱、新台幣轉升值，考量民眾存美元高利定存會有「賺了利差，賠了價差」的疑慮，因此今年開年各銀行推出的方案，絕大多數以3個月期的短天期為主，利率則是以5%多最普遍。

但也有少數銀行推出低門檻的超高利美元定存方案，凱基銀行就新推一周7天期高利10%方案，為目前市場利率最高，聯邦銀則是數位帳戶New New Bank推3個月期6%，另外，安泰銀則針對推薦客戶額外加碼利率，6個月期最高可到5.3%。

圖／經濟日報提供

銀行業分析，以美國最快今年上半年降息的預期心理來看，美元已不如過去強勢，因此相對安全的時間可能是在美國確定反轉降息前，因此今年第1季承作短天期的美元高利定存賺取利息，應有利於降低匯兌風險。

不過，銀行業者也提醒，各家銀行美元高利定存方案的遊戲規則不一，不能只看利率高低，像聯邦銀、凱基銀利率相對高，前者最高限額3,000美元，後者要求以非美元新資金換匯才適用，單筆承作金額即受限單日換匯金額限制，因此換算下來賺到的利息錢，未必比其他銀行方案來得多，比方遠東銀不設存款額度上限，有利於高資產客戶可以賺到豐厚高利，可以說大戶、小資速配方案各有不同。

銀行建議，接近農曆新年，民眾年終獎金將到手，最近美股、台股出現「開門黑」，如果還不確定布局那些投資標的，配置部分資金到高利定存也是不錯選擇。

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