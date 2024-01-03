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新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

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新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。路透
新台幣匯率示意圖。路透

台幣匯率在「跨年」前後表現大不同，資深匯銀主管分析，就外匯交易員的操作習慣而言，2023年封關前，搭上美國降息順風車「最後一搏」，會助長新台幣匯率的升值幅度，但時序進入2024年，績效全歸零、得重新計算，眼見股匯漲幅已高，操作態度自然會轉趨保守。

大型國銀交易室主管說，2023年底，市場押注聯準會2024年將大舉降息6碼，但此一預期與聯準會點陣圖揭示的3碼幅度有極大差距，因此，進入2024年後，聯準會是否如市場預期將提前在3月降息，不確定性愈來愈高，樂觀情緒也隨之降溫。

匯銀主管笑稱，「如果2023年底股匯的多頭氣勢，是預期美國2024年要降息6碼，那2024年股匯市要繼續漲，聯準會需要降息8碼嗎？」

央行總裁楊金龍曾說，熱錢流向主宰我國外匯市場的方向，而資金移動有如極端氣候，不是乾旱就是大雨，有時還會在一周內把全年的雨量一次下完。

如同楊金龍所言，熱錢在去年尾衝進一波，今年初又落跑一波，國內股匯市也跟著大起大落，可預見的是，今年一整年，新台幣匯率都將維持這樣的動盪走勢，而決定新台幣匯率強弱的關鍵主因，就是美國貨幣政策走向。

匯銀主管說，如果美國在1、2月公布的相關數據，足以支持聯準會今年大幅降息的預期，國內股匯市就有機會邁向多頭；反之，若聯準會提前與大幅降息的可能性被美國公布的數據「打臉」，不排除國內股匯市仍將面臨向下修正的壓力。

台幣匯率 2024 降息

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