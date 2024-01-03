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外資匯出！台幣大貶回到31元價位 31.01作收

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新台幣兌美元匯率以31.010作收，大貶1.44角。圖／本報系資料庫
新台幣兌美元匯率以31.010作收，大貶1.44角。圖／本報系資料庫

台股重挫，台幣匯價重貶，台幣對美元匯率今（2）日以30.920開盤後，一路走貶，終場只31.010兌一美元作收，貶值1.44角，台北外匯市場交易量14.79億美元。新台幣最高價30.920，較前一天收盤貶值5.4分，最低來到31.014，貶值1.48角，尾盤貶幅稍有收斂。

匯銀人士表示，今年開始才2個交易日，台股都跌，且今天跌得更凶，跌點將近300點，外資大賣超台股228億，造成新台幣匯價貶值壓力，雖然匯價貶破31元整數關卡，但不認為就此反轉，去年底到今天才幾天時間，基本面表現怎麼可能兩天內惡化股市應該只是漲多拉回，另外，下周六有總統大選，不排除有選前觀望氣氛，才讓台股連續兩天走跌。

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