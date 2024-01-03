永豐期貨：降息來臨 2024債券市場再起風雲
市場聚焦聯準會何時降息，降息幅度有多大？永豐期貨指出，此次聯準會的預測相對保守，主席鮑爾表態，不用等到經濟衰退就能降息，根據CME fedwatch數據，市場預期最快今年3月，最遲在5月就會進行首次降息，全年降息幅度逾5碼，遠超出聯準會預測的3碼。
分析過去3次降息循環，平均降息幅度達17碼，首次降息的一至三年內，債券市場將有一段行情可期，展望2024年是迎接債市行情的好時機。
根據永豐期貨的統計分析，自2000年以來市場歷經三次降息循環，分別是2001年、2007年、2019年，由降息前最後一次升息到開始降息的轉換期間來看，美國10年期公債殖利率反映市場對聯準會由升轉降的預期，分別下跌1.29百分點、0.72百分點、0.75百分點。
等到降息循環開始時，隨著降息時程展開，殖利率又分別再下跌2.01百分點、3.07百分點、1.5百分點才見到低點。
這三次降息循環中，2019年隔年雖爆發新冠疫情，但因基期較低，聯準會僅降息9碼，其餘2次因科技泡沫與金融海嘯，經濟陷入大幅衰退，降息幅度皆逾20碼，費時不到三年，未來歷史是否重演，端視美國經濟能否軟著陸而定。
永豐期貨分析師吳吉雄表示，聯準會今年啟動降息政策，且降息幅度逾3碼的機率相當高，投資人可關注債市價格與利率呈現負相關，當利率下調時，債券價格會受到提振，尤其是長期債券的價格變動對利率的敏感度高於短期債券，因此在降息周期中，以長期債券為標的的商品，有望獲得較高的資本收益。
一般投資人除了可透過債券ETF參與債市行情，債券期貨也是有效的交易工具。吳吉雄指出，芝加哥期貨交易所的利率期貨產品，包括美國10年債等多種公債期貨，不僅流動性佳且交易時間長，能夠協助交易人執行多元的交易策略。
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