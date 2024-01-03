安達人壽積極投入地方創生 獲全球企業永續獎肯定

安達人壽重視永續發展和社會公益，近年更積極投入地方創生領域，並於2023年以「南投縣仁愛鄉親愛村地方創生計畫」獲得由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之全球企業永續獎（GCSA）－最佳案例獎（Best Practice）肯定。

安達人壽總經理張志杰表示，地方創生不只是單方面的給予或是協助，更需要企業與當地居民擁有共同目標後一同執行，透過協助地方發揮特色吸引人口回流，做到繁榮地方產生正面循環。

安達人壽自2021年起投入的南投縣仁愛鄉親愛村地方創生計畫，係以當地特有原生種「伊娜谷香糯米」保種契作為核心出發點，和部落民眾建立互信互賴關係，協助部落提升經濟作物價值、結合文化觀光題材、增加返鄉就業機會，同時保育台灣獨有原生作物。該計畫更期望達成聯合國永續發展目標SDGs其中的三項目標，包括「SDG2消除飢餓」、 「SDG4確保包容和公平的優質教育」 ，以及「SDG15保育和永續利用陸域生態系統，遏止生物多樣性的喪失」。

壽險業是以「人」為出發點的產業，因此如何與台灣這塊土地上的人還有社會產生連結，是壽險業相當重要的課題之一。安達人壽透過南投縣仁愛鄉松林部落地方創生計畫，與當地居民建立起合作橋梁，並針對部落最核心的需求提供協助，落實資源有效運用最大化。未來也將致力於支持永續發展和社會公益，成為台灣最值得信賴的外商壽險第一品牌。

全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Award, GCSA）從2018年成立以來已經邁入第六屆，2023年更創下紀錄，共計有80家出色的企業，分別來自8個國家報名參加，除了表現出持續朝著永續發展的旅程外，亦不斷開創新的永續發展領域，致力支持聯合國提出的「2030 年永續發展議程」。

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