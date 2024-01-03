2024神卡大洗牌！歐洲回饋縮水、赴日退稅被拒？超商刷卡也有異動

各銀行陸續公布2024新版信用卡權益，神卡也開始大洗牌！從日常必去買咖啡、茶葉蛋和牛奶的超商，一直到飛出海外、奔向歐美和日本血拚消費，究竟有哪些刷卡新制必須注意？

最近在網路社群上，有民眾分享近期到日本大丸百貨購物，欲辦理退稅時，卻被「拒絕退稅」。客服人員告訴他，因為太多人買完東西後轉賣，才會拒絕退稅。這段經驗引發社群討論，也有民眾分享自身經歷，只要持有「Business」字樣的信用卡，就會被認定為商務人士，均會被該百貨拒絕退稅。

事實上，「商務卡Business Card」在國際上有清楚定義，信用卡額度介於公司卡（Corporate Card）與個人卡之間，並提供額外優惠，如：旅遊險、機場接送、飛機哩程數等等。但台灣多半統稱這類公司卡為「商務卡」。

不少網友認為，日方應該是把商務御璽卡認錯了，但以防萬一，刷卡消費前還是確認是否能夠退稅，也建議多帶幾張卡備用。

事實上，日本考量便利性，其免稅制度是購滿一定額度後，在店家辦理現金退稅，不像歐盟、南韓等國家是在機場辦退稅，事後匯款進戶頭。

有民眾分享近期到日本大丸百貨購物，欲辦理退稅時，卻被「拒絕退稅」。（僅為示意圖）取自臉書@大丸札幌店

日本免稅刷卡小心「這字樣」，被認定為商務人士恐難退稅

免稅品的規定須為自用、送禮，不能留在購買的國家轉賣或使用。

2022年底解封以來，海外旅遊大爆發，尤其國人特別愛衝日本，也藉著日圓貶值而大量購買日貨。然而，不少觀光客鑽漏洞，大量購進商品後便在日本境內轉賣，有實際案例是買了高價手錶謊稱已寄到海外，導致海關抽查時落空也難以追繳消費稅就放人出關，這也難怪日本開始收緊刷卡退稅的規定。除了大丸百貨拒絕退稅，可能還會有更多店家跟進。

場景轉到歐洲。到歐洲旅遊血拚要賺高額回饋也愈來愈難，外商銀行疫情後就開始縮減歐盟國家回饋；本土部分也縮減歐洲信用卡回饋。

2022年底台新銀行率先開第一槍，中信銀行日前也宣布除了12張頂級卡和特定聯名卡、哩程卡，其餘卡別開始取消部分歐洲國家地區實體通路回饋；永豐銀行也列出18張指定卡縮減回饋；聯邦銀行則是自2024年2月起才實施，但歐盟地區消費「全部」不列入一般消費項目。

歐盟刷卡注意，銀行陸續取消實體消費回饋

歐盟成員國包含：德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、盧森堡、愛爾蘭、丹麥、希臘、 西班牙、葡萄牙、奧地利、芬蘭、瑞典、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、 愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛維尼亞、塞普勒斯、馬爾他、保加利亞、羅馬尼亞及克羅埃西亞等27個會員國。

歐盟數年前啟動反托拉斯調查，Visa和萬事達卡調降跨境手續費，將海外交易手續費由1.5％降到0.3％、簽帳卡從1.15％降到0.2％，國人至歐盟國家刷卡消費負擔雖然減輕，但銀行也損失大筆手續費收入，羊毛出在羊身上，如今取消高額回饋，就是為了要補貼一點成本。

但歐洲對許多出國愛血拚精品的民眾來說，沒有現金回饋，誘因就減少了。建議出國到歐洲前，可以檢視自己手上的原信用卡是否仍擁有國外消費相關回饋，改持不受影響的卡消費。

舉例來說，中信商務卡／雙幣商務卡、LEXUS聯名卡、台北101尊榮鼎極卡、中華航空鼎尊無限卡／璀璨無限卡、ANA極緻卡／無限卡／晶緻卡／商務御璽卡、大中華攜手飛無限卡／商務御璽卡均不在縮減回饋範圍內。

中信商務卡／雙幣商務卡（圖）、LEXUS聯名卡、台北101尊榮鼎極卡等，不在縮減回饋範圍內。取自中國信託官網

超商刷卡有優惠？永豐、新光取消小七合作

此外，2024年超商刷卡也有異動。

小七7-11原接受9家銀行的信用卡結帳，分別為國泰世華、中國信託、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、聯邦銀行、新光銀行、華南銀行。但永豐銀行、新光銀行已經接連宣停止合作。

由全家、玉山銀行及拍付合資的全盈＋PAY也已公告，12月底將中止綁定滙豐銀行信用卡在全家便利商店支付。滙豐銀行建議，如需於全家刷卡消費，可改採街口支付綁定滙豐信用卡。

由全家、玉山銀行及拍付合資的全盈＋PAY也已公告，12月底將中止綁定滙豐銀行信用卡在全家便利商店支付。遠見記者張智傑攝

另外，綁定中國信託、台北富邦銀行的信用卡，也將不支援全家代收繳費。

不過，由於小七數度舉辦刷500現折50元成效不錯，也成功激活不少民眾願意在超商刷卡消費。尤其，國泰世華CUBE信用卡更是把小七和全家超商列為集精選，回饋3％等值可折抵帳單的小樹點。

現在少了兩家銀行，下次若有其他類似活動，釋出的名額會由哪家銀行接走、提早滿額？恐怕也考驗消費者的搶快手速了。

2024年，注意這些權益變更，善用刷卡優惠，也是開源節流的省荷包之道喔！

（本文出自2024.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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