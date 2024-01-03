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滙豐台中七期打造頂級財管中心 鎖定中部富豪理財業務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行全台第三座頂級財富管理中心，座落於台中市七期重劃區的台中分行，3日舉行開幕典禮 。圖/仝澤蓉攝影
滙豐銀行全台第三座頂級財富管理中心，座落於台中市七期重劃區的台中分行，3日舉行開幕典禮 。圖/仝澤蓉攝影

滙豐（台灣）商業銀行看好台灣財富管理市場的成長潛力，在台中分行打造全台第三座頂級財富管理中心，3日舉行開幕儀式，

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，預計今年還將在台中再開一間頂級財富管理中心。

今年是滙豐在台耕耘滿40周年，游天立表示，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，將持續投注資源為客戶提供更精緻卓越的專業服務。

台中向來是財富管理的一級戰區，高資產客戶數不僅成長快速，更需要優質全面的財富管理諮詢與服務。

根據滙豐(台灣)觀察，近幾年中台灣的客戶在投資、理財與保險方面的需求大幅躍升，財富管理的滲透度高於全台平均。2023年11月底，滙豐（台灣）在台中的高資產客戶數較一年前增加近50%，總資產管理規模成長超過60%，新加入的高資產客戶數更跳增近三倍。

滙豐從私人銀行、財富與資產管理，到個人金融都能提供多元化服務，協助客戶達成財富保障、資產增值、子女教育、退休規劃與資產傳承等財富目標。

歡慶台中財富管理中心全新落成，滙豐推出優惠活動，自2024年1月1日至3月31日止，新開立的卓越理財｜尊尚（Premier Elite）與私人銀行客戶，可享有美金定存最高年息6.6%優利。

財富管理 2024 退休規劃

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