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讓保戶過好年！南山人壽提前給付滿期金 預估約5.65億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽今（3）日指出，為了讓保戶過個好年，針對給付日期在2月6日（二）至2月16日（五）間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於春節前 2月5日（一）至2月7日（三）將款項依保戶選擇的方式陸續給付，讓保戶多一筆可靈活運用的資金，提前做好年度規劃。

根據南山人壽統計，此次總給付金額預估約新台幣5.65億元，預估超過 2.7萬件保單。

南山人壽 新台幣 春節

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