LINE Pay、LINE旅遊 衝刺年節消費商機
社群流量商機發酵，LINE Pay與LINE旅遊推出多項優惠，衝刺新春開年商機。LINE Pay持續「天天LINE Pay，好康來配」活動，即日起到3月底止推出三大優惠活動，包括五大主題9折優惠券周周領、超過百家小資美食85折券天天領、8大強檔品牌天天享賺點回饋，綁定富邦J卡、中信LINE Pay卡，再享加碼最高3%回饋。
LINE Pay目前是台灣最大行動支付業者，「天天LINE Pay日」主打用戶每天日常生活消費使用LINE Pay都能享回饋。LINE Pay觀察發現，除了1點抵1元的LINE POINTS支付回饋吸引用戶外，交易能即時折抵的「LINE Pay優惠券」也受到喜愛，去年第4季推出的LINE Pay優惠券有感即時，帶動交易筆數大增五成以上。
2024全新「天天LINE Pay，好康來配」提供用戶同時享有「先領LINE Pay優惠券再消費」及「支付享LINE POINTS回饋」雙重優惠活動，目前也在全台近5,600家商店門市消費可享好康。
LINE旅遊也宣布，即日起至1月31日止，透過LINE旅遊訂購海外機票、住宿與團體行程，最高可享LINE POINTS 8%回饋，與行程業者KKday、Klook雙平台合作祭出每日精選爆殺價格，新戶可享85折，還有多款熱門行程與門票低至5折的優惠。
LINE旅遊2023年的內部數據顯示，出過旅遊成本至今仍未回降到疫情前的水準，機票價格比疫情前仍貴三成以上。用戶傾向提早規劃，平均提早74天訂購機票；住宿平均訂購時間落在出發的44天前。去年春節連假長達10天，用戶大多在2022年政府宣布解封後，便預訂機票住宿，去年下半年的雙十連假，機票平均預訂時間提早了三個月。
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