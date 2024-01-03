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這檔高股息 ETF 掛牌後首度配息 成交量放大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

永豐投信昨（2）日發布旗下3檔ETF最新期前配息公告，分別為去年甫掛牌的永豐ESG低碳高息（00930）、規模即將突破百億的永豐台灣ESG（00888），以及永豐美國500大（00858）ETF，皆將在1月17日除息；其中，永豐ESG低碳高息ETF將迎來掛牌後首次配息，預計配發每受益權單位為0.208元，近日成交量已有加溫跡象。

永豐投信表示，實際配息金額將在1月15日宣布，1月16日前買進或持有相關ETF的投資人，均可參與本次配息。

永豐ESG低碳高息ETF近日成交量有明顯放大趨勢，連續四個交易日成交量均突破萬張以上，熱度受矚目。經理人張怡琳表示，永豐ESG低碳高息ETF追蹤之特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數，自去年7月13日迄今上漲22.06%，同期間加權報酬指數則上漲5.82%。除了受惠AI而大漲的高股息電子股所帶動外，因為其成分股將企業的低碳能力作為篩選條件，在淨零碳排成為投資顯學的趨勢之下，擁有低碳競爭力的企業，在營運才能較不受影響，股價也自然相對強勁。

張怡琳指出，永豐ESG低碳高息ETF，是目前市場唯一以低碳為訴求的高股息ETF，不僅將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，同時採取雙月配息，遇到偶數月份即發放股息，相當適合有定期領息、現金流需求的投資人。

永豐美國500大ETF經理人周彥名指出，在通膨物價的壓力持續減輕之下，加深了市場對3月開始降息的期待，這也是美股近期盤勢相對強勁的主因。而隨著美國利率政策即將進入降息，搭配美國經濟如果順利軟著陸，股市更有機會延續多頭漲勢，投資人可以密切關注美國關鍵經濟數據。

永豐投信進一步表示，台股投資人偏好息收型產品，永豐投信為提升投資人現金流規劃的便利性，領先業界宣布自今年起，旗下ETF均以固定在每月20日發放配息為原則，如遇假日則提前一個營業日發放，讓投資人更方便規劃資金運用。

ETF ESG

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