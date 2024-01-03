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民眾最愛！央行龍年生肖紀念幣來了 每套1900元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行宣布發售龍年生肖套幣。央行／提供
央行宣布發售龍年生肖套幣。央行／提供

最受民眾喜愛的中央銀行去生肖套幣來了！央行今天宣布，委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第八套龍年生肖套幣，本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式。

央行指出，民眾自今年1月8日上午10時起至1月13日止可上網預購，如配額售罄將提前終止；或於今年1月22日起，前往臺灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。

央行表示，本套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新臺幣1,900元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套，歡迎各界踴躍購買。

央行說明，本套幣採銀幣(面額新臺幣100圓)及銅合金幣(面額新臺幣10圓)各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，背面是代表臺灣藝陣文化觀光重要活動之一的「高雄內門宋江陣」；銅合金幣正面以「祥龍戲珠」為主構圖，背面則為部分上彩的「玫瑰花」。

本套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

網路預購程序方面，民眾可於臺灣銀行「甲辰龍年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次，成功預購者須自申購日起(含)3日內完成繳款(截止時間為第3日的23時59分59秒)，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出；在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者可再次進行申購。

完成繳款者，可於1月22日至2月29日間赴選定的臺灣銀行分行領取。

臺灣銀行 央行

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