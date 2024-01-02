聽新聞
test
0:00 / 0:00
地緣政治讓外資不敢來台？金管會提台股五大優勢
國民黨副總統候選人趙少康在電視辯論會中提及，民進黨造成台海緊張，外資擔憂台灣有戰爭疑慮而不敢來台灣投資；金管會晚間指出，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資具相當吸引力。
據金管會統計，2023年前11月陸外資淨匯入共207.87億美元，已回到2021年全年淨匯入210.5億美元的美國升息前水準，一旦2023年全年淨匯入超過210.5億美元，將是近14年全年新高。
也因11月淨匯入金額跳升，推升11月底外資累積餘額攀升到2367.78億美元的水位。金管會將在2024年1月5日公布2023年全年外資淨匯入數字。
證期局副局長高晶萍說，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資應該具相當吸引力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市大爆量！6都第1 台中這1區單月1502棟
▪ 餘屋比淡水多、房價被超車！板橋房市亮紅燈
▪ 房市買賣移轉連6紅！台中、台南兩區大爆量
▪ 房價會跌？三黨總統候選人政見都打房 業者：不太可能降
▪ 賣厝阿明／地產美女直擊 補教老師的逆轉人生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言