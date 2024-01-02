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地緣政治讓外資不敢來台？金管會提台股五大優勢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會晚間指出，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資具相當吸引力。本報資料照片
金管會晚間指出，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資具相當吸引力。本報資料照片

國民黨副總統候選人趙少康在電視辯論會中提及，民進黨造成台海緊張，外資擔憂台灣有戰爭疑慮而不敢來台灣投資；金管會晚間指出，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資具相當吸引力。

據金管會統計，2023年前11月陸外資淨匯入共207.87億美元，已回到2021年全年淨匯入210.5億美元的美國升息前水準，一旦2023年全年淨匯入超過210.5億美元，將是近14年全年新高。

也因11月淨匯入金額跳升，推升11月底外資累積餘額攀升到2367.78億美元的水位。金管會將在2024年1月5日公布2023年全年外資淨匯入數字。

證期局副局長高晶萍說，台股具有基本面穩健、流動性佳、公司治理健全、法規透明度高、財務揭露完整等五大優勢，對外資應該具相當吸引力。

外資 金管會 2024

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