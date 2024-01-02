基金零手續費時代國銀搶客！2024兩家財管行跟進推專案

買基金零手續費時代到來。在去年國內最大基金交易平台基富通宣布2024年終身零手續費後，聚亨買基金平台也加入零手續費，各大型財管銀行2024年跟進給優惠，總計已經有5家銀行推出申購基金優惠，其中2家大型消金銀給出申購基金終身零手續費、但必須符合特定門檻。

如果排除智能理財的終身零手續費方案，北富銀給的最為貼近財管客戶。

一般銀行提供的基金申購，可以分為智能理財以及傳統基金申購，近期數位網銀加入，也有銀行加入數位網銀申購基金通路，傳統基金則提供線上或是臨櫃尋找理專諮詢後申購，較為貼近財管客戶。

北富銀推出台股基金存股篇，推出定期定額終身0元，主打即日起到2024年12月31日，透過數位通路（網路銀行、行動銀行App），申購北富銀全系列基金（不含後收型基金、貨幣型基金及ETF），只要是新申購定期定額全系列基金，可以免收申購手續費，滿兩年的贖回手續費也是0元。

中信銀公告，針對中國信託銀行客戶於線上新申購定期(不)定額基金或定期定額智能投資「智主投」任一投資組合，享該筆終身申購手續費0元及信託管理費0元，不限筆數，不限標的。通常銀行主打AI主導的智能理財，主要提供線上系統下單，可以給出更優惠的申購基金方案。

台新銀宣布，2024年1月2日起，已持有有效Richart數位存款帳戶且未曾以Richart APP申購基金之客戶。透過Richart APP成功首次申購設定基金定期定額，該投資組合扣款手續費終身為0元，優惠折扣僅限第1筆投資組合。若為投資組合限一檔以上、五檔以下基金產品。

玉山銀則宣布，2024年1月1日開始，透過玉山銀個人網路銀行、行動銀行（不包含理財快意通），申購限定限定嚴選、目標及趨勢系列之精選境內及境外基金； 產品類別不含ETF、貨幣(市場)型基金及後收型基金，定期(不)定額申購手續費3折。

外銀子行中，渣打銀今（2）日宣布2024年，攜手全球前十大、歐洲最大資產管理公司旗下的鋒裕匯理投信，首推「鋒裕匯理CIO 精選收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) （以下稱「CIO 精選收益基金」）」，協助客戶動態掌握全球多元的收益機會。

渣打銀指出，2024年基金申購主要有兩大新優惠：

1.透過本行網路/行動銀行新申購定期(不)定額基金，每筆交易金額於新臺幣10萬元(含)以下，單一信託帳號累計成功扣款次數越多優惠越高，最多可享申購手續費2折優惠。

2.活動期間內透過本行網路/行動銀行新申購指定之台灣主題基金，單筆新申購新台幣50萬元以內之扣款，每人享首筆申購手續費0元優惠；定期(不)定額新申購，期間內每筆小於新台幣10萬元之扣款，享申購手續費0元優惠。

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