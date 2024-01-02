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台灣大獲金管會核准 與富邦產險試辦「創新型保險」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大聯手富邦產險宣布，成為全台首例獲得金管會保險局核准試辦「創新型保險」的產險與電信公司。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大聯手富邦產險宣布，成為全台首例獲得金管會保險局核准試辦「創新型保險」的產險與電信公司。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大聯手富邦產險，今（2）日正式宣布，成為全台首例獲得金管會保險局核准試辦「創新型保險」的產險與電信公司。台灣大千萬用戶將可透過台灣大客服APP，一站式申辦國際漫遊，並投保旅平險（含不便險），另外配合政府政策，亦有登山險及海域險的選擇，保費更可直接整合於電信帳單，快速又直覺。

金融科技快速發展，網路投保成主流，全台今年前11月網路投保額達35.3億元。

因應科技帶動多元網路金融服務，金管會保險局在2023年10月，首度開放鼓勵保險業可與「大數據資料分析」、「物聯網」、「無線通訊業務」等金融科技業者異業合作，期望提供民眾平台式便利申辦、依用戶不同情境需求以及更加客製化的保險商品

台灣大哥大電信金融副總經理吳建頤表示，台灣大基於本業的KYC（Know your customer）、大數據、用戶基礎與往來關係，以消費者需求為核心，跨足TelcoFin電信金融服務，本次橫跨保險業者，與富邦產險規劃推出「一站式」投保創新服務，用戶透過APP，可一次完成漫遊申請、旅平險及不便險投保，另外，配合政府政策，亦有登山險及海域險的選擇。未來持續建立TelcoFin生態圈跨業應用發展，讓用戶透過台灣大客服APP滿足生活中多元需求。

有別於過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，透過台灣大與富邦產險聯手打造「創新型保險」，將多元的保險商品，串聯台灣大數據、金流以及強大資安系統，未來台灣大用戶於台灣大客服APP申辦國際漫遊後，即可直接加購旅平險，APP中提供承保內容、保費金額試算，並在經用戶授權同意後，透過電信KYC優勢，即可直接帶入部份資訊，大幅減少投保過程中，註冊及資料填寫等繁複的輸入步驟，保險費用則合併於電信帳單中，以最便捷的流程，為用戶節省時間、增加投保效率。

保險 台灣大哥大 APP

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