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2024年國銀卡友優惠 滙豐搶先推旅人卡抽5萬哩程紅包

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

新春限定，國銀狂推2024年信用卡新優惠。滙豐旅人卡推出獨享5萬哩程抽獎好禮，哩程可兌換全球超過80家航空機票，全任卡友自由選。

距離農曆春節只剩一個多月，想在過年旅遊旺季期間玩得開心、飛得盡興，滙豐(台灣)2024年推出新春限定加碼活動，滙豐旅人卡全卡友不分新舊戶，只要消費滿額，登錄就抽5萬哩程大紅包。滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示：「今年以來，國人出國度假的熱潮持續攀升，卡友的海外消費金額更是快速成長。滙豐銀行在2023年末推出的旅人卡抽機票活動，獲得卡友熱烈迴響；延續這股消費動力，我們2024年再度加碼推出抽5萬旅遊積分紅包活動，並大方提供6個中獎名額，讓更多卡友在旅遊旺季時，能享受滙豐信用卡豐富的回饋與權益。」

自2024年1月1日至2024年2月29日止，滙豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡) 正卡持卡人在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣16,800元 (含) 以上並完成登錄，就有機會抽到5萬旅遊積分大紅包，15家以上航空哩程自由換，可兌換全球超過80家航空機票，出國飛哪、艙位升等全任卡友自由選；也可選擇兌換為飯店點數、公益捐款、刷卡金、機場接送、機場貴賓室等眾多豐富品項。

此外，於活動期間內，新申辦滙豐旅人卡，在核卡後30天內，旅人御璽卡與旅人輕旅卡刷卡消費達新台幣3,000元 (含) 以上，旅人無限卡刷卡消費達新台幣10,000元 (含) 以上，即享首刷好禮，限時加碼再送威秀影城電影票2張。

滙豐銀行

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