800萬保戶看過來！國泰人壽提前給付滿期金、年金 2月5日發放10億

歲月流轉，龍年即至，考量連續假期保戶資金運用需求較高，國泰人壽延續往年提前給付的貼心服務，針對保險契約於2/5(一)~2/14(三)應領之滿期金/生存保險金，提前在春節連續假期前，於2/5(一)將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去申辦時間，讓保戶們歡喜過新年。

根據國泰人壽統計，今年滿期金、生存保險金約10億元、保單共計3.5萬件。除了主動提前給付滿期金外，國泰人壽也持續提供保險費繳納彈性延期、房貸戶繳息寬限、24小時不間斷的旅行平安險投保及客服專線等多項暖心服務。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費者，原2/9(五)保險費請款時間延至2/15(四)，國壽提醒保戶應於2/7(三)下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。另為確保保戶權益，以超商、銀行/ATM自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費。

2/8(四)～2/14(三) 的春節連續假期期間，國壽啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在2/3(六)~2/14(三)之間，寬限日延期至2/15(四)~2/20(二)不等，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。另提醒客戶預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金。

國泰人壽網路投保在連假期間也持續提供多項服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險、年金險等，滿足保障需求。若有保單變更需求，也可透過國泰人壽APP、智能助理阿發，處理繳費方式變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等服務。

春節期間打算出國旅行，也別忘了旅平險。國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休且優質的『旅行平安險+不便險』投保服務，為旅客提供最佳防護盾，國泰人壽桃園機場服務中心亦於春節期間延長營業時間為4:00~22:30，滿足客戶需求。提醒保戶在海外如遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供您即時救助服務。

此外，客戶亦可多加利用24小時的客服專線，市話撥打免付費專線(0800-036-599)，或透過手機撥(02)2162-6201，享受專人服務完成諮詢。亦可持智慧型手機進入官網，或登入國泰人壽App，使用24小時都可撥打的「網路電話」，與真人客服聯繫，享受優先接聽服務。自2024/1/8起至2/16，進入國泰人壽官網及App，登入體驗智能助理阿發專屬服務，即可抽阿發小物等精美禮品。

國泰人壽承接高中以下(含幼兒園)「學生團體保險」，保障期間至2024/7/31 止。凡投保學生團體保險之學生(童)即使在寒假、春節連續假期仍享有保障。若有學生團體保險諮詢需求，可市話撥打國泰人壽免付費服務專線(0800-036-599)，提供即時、專業、貼心的服務，或可至國泰人壽「學生團體保險專區」查詢。

國泰人壽貼心提醒春節期間注意自身安全，為自己與家人規劃完美春節假期，也別忘了維持「聰明吃、快樂動、多走路」的健康概念，配合「FitBack健康吧」維持日行7500步的規律習慣，健康迎接精采好年。更多商品和活動資訊，請洽國泰人壽官網。

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