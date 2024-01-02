證交所官網優化統計報表專區介面 完成出版品專區移除作業
為提升使用者操作友善度，臺灣證券交易所今（2）日優化官網統計報表專區介面(路徑：官網＞交易資訊>統計報表)，採二維檢視呈現，橫向顯示當年度月份(或季度)、縱向則顯示各報表名稱，以取代傳統介面的繁複操作流程。且為降低對既有使用者資料查詢的影響，介面更新後將維持各統計報表原URL(Uniform Resource Locator)，下載網址路徑均保持一致。證交所表示，嶄新樣貌的操作介面將提供投資大眾更親切友善的使用體驗。
圖為統計報表介面優化示意圖，二維檢視將提供使用者更親切友善的操作介面另外，由於「觀點」專區已於2023年11月27日上線，接棒官網原出版品專區，作為對投資大眾傳遞資訊的主要平台，證交所於2024年1月2日移除官網原出版品專區。其中，《證券服務》及《證券市場發展動態》自今年起停止發刊後，將併同研究報告及《證交所60週年特刊》保留至「觀點」專區「改版前期刊」文章分類，以利投資大眾查找相關歷史文獻。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 買便宜屋小心這「註記」可能房子沒了錢也拿不回來
▪ 2024房市如何？專家：多頭結束！剩這區強
▪ 新青安也救不了？淡海買氣創低 專家曝購屋人怕一事
▪ 房市小陽春…大選後報到 專家預期政府推出有利青年購屋政策
▪ 2024年房市迎春天 商用不動產需求強勁
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言