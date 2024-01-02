證交所官網優化統計報表專區介面 完成出版品專區移除作業

為提升使用者操作友善度，臺灣證券交易所今（2）日優化官網統計報表專區介面(路徑：官網＞交易資訊>統計報表)，採二維檢視呈現，橫向顯示當年度月份(或季度)、縱向則顯示各報表名稱，以取代傳統介面的繁複操作流程。且為降低對既有使用者資料查詢的影響，介面更新後將維持各統計報表原URL(Uniform Resource Locator)，下載網址路徑均保持一致。證交所表示，嶄新樣貌的操作介面將提供投資大眾更親切友善的使用體驗。

圖為統計報表介面優化示意圖，二維檢視將提供使用者更親切友善的操作介面另外，由於「觀點」專區已於2023年11月27日上線，接棒官網原出版品專區，作為對投資大眾傳遞資訊的主要平台，證交所於2024年1月2日移除官網原出版品專區。其中，《證券服務》及《證券市場發展動態》自今年起停止發刊後，將併同研究報告及《證交所60週年特刊》保留至「觀點」專區「改版前期刊」文章分類，以利投資大眾查找相關歷史文獻。

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