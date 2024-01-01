「小山之丘」台中日系家常烘焙坊 插旗台北市東區

台北市東區最近悄悄地開了一家全白的溫馨麵包店，路過時都會有撲鼻而來的麵包香，讓人忍不住一探究竟。原來這家麵包店是在台中早有名氣的「小山之丘」，過去早就因為千層吐司、爆漿波羅等商品在台中引起熱潮，如今在台北市東區也買得到。

愛吃麵包的人都知道，新鮮現做的麵包，帶著烤溫的香氣是最好吃的。而「小山之丘」日系家常烘焙坊，不僅每日現烤以外還超級便宜，三個100元的麵包竟然高達12種，幾乎可以滿足一家老小所有的喜好，非常划算。

位於忠孝復興站1號出口、剛剛開幕的「小山之丘」還有很多促銷活動，一直到月底都有打卡送黃金牛角麵包、評論送牛奶棒、滿額贈折價卷的活動，真的是好禮拿不完。

「小山之丘」的師傅鄭淵斌表示，他對麵包的熱愛從來都沒停止過，經過幾十年的打磨，才能把好的麵包呈現給消費者。但是來自麵包的感動，應該是日常且負擔得起的，所以才成立「小山之丘」，希望把這份單純溫暖的「麵包香」帶給更多人。

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