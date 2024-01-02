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遭假投資詐騙 婦賠800萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

王姓婦人誤信臉書「高報酬」投資廣告，陸續面交、匯款方式交付詐團八百萬元，最後要出金時才發現被騙；她報警並主動配合警方，再拿兩百萬元佯稱加碼投資，騙出蔡姓車手面交時逮人。警方依詐欺罪嫌移送，檢方訊後聲押獲准。

七十歲王姓婦人去年十一月向台中市第二警分局報案，稱在臉書看見標榜「低風險、高報酬」的投資廣告，多次面交，以及匯款投入八百萬元，直到她要求獲利出金時，對方百般推遲，才知上當。

警方發現是假投資詐騙展開追查，王婦配合警方向詐團成員表示要再投資兩百萬元，去年底約在台中市北區一家超商面交，詐團派廿一歲蔡姓車子取款，點交現金時被埋伏員警當場逮捕，查扣手機、現金八千六百元。

蔡對上手和金錢流向交代不清，且在警方查緝時，還想以Telegram通訊軟體與上手聯繫，企圖滅證，被及時制止，檢方認為有共犯在逃，向法院聲押獲准。

第二警分局表示，光上個月已查獲四名詐欺車手，幾乎都是假投資詐騙；其中一名胡姓車手一個月內連續提領五十筆贓款、超過百萬元現金。

車手 詐騙

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